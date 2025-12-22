Η Ιταλία επέβαλε πρόστιμο 100 εκατ. ευρώ στην Apple

Πρόστιμο άνω των 98,6 εκατομμυρίων ευρώ στην Apple για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης», επέβαλε η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM), με την αμερικανική εταιρεία να δηλώνει ότι προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης αυτής.

Σύμφωνα με την AGCM, η Apple «παραβίασε» τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών. «Σε αυτήν την αγορά, η Apple κατέχει απόλυτη δεσπόζουσα θέση μέσω του App Store της», τόνισε η ιταλική Αρχή.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Apple επέβαλε υπερβολικά περιοριστικούς όρους -από πλευράς ανταγωνισμού- σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του απορρήτου των χρηστών εφαρμογών.

Αυτοί οι όροι που επιβάλλονται από την Apple «είναι μονομερείς, βλάπτουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών εταίρων της Apple και είναι δυσανάλογοι προς τον στόχο της προστασίας του απορρήτου», ανακοίνωσε η AGCM.

Η Apple, από την πλευρά της, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «διαφωνεί κάθετα με την απόφαση της ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης.

Κανόνες προστασίας απορρήτου «ισχύουν εξίσου για όλους τους προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένης της Apple, και έχουν υιοθετηθεί από τους πελάτες μας και έχουν επαινεθεί από τους υποστηρικτές προστασίας του απορρήτου και από αρχές προστασίας δεδομένων παγκοσμίως», δήλωσε η εταιρεία.

