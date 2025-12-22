Βαρύ το κόστος των μπλόκων στην οικονομία

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις των αγροτών και ειδικά το άνοιγμα των διοδίων και η ελεύθερη διέλευση των ΙΧ στον Ε65 και στην κεντρική οδική αρτηρία της χώρας Αθήνα – Θεσσαλονίκη έχουν στοιχίσει και έχουν προκαλέσει κόστος ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους παραχωρησιούχους, δηλαδή τις εταιρίες που έχουν αναλάβει τη συντήρηση και διαχείριση των οδικών αξόνων.

Πληρώνουμε «εμείς»

Οπως είναι γνωστό, στη σύμβαση παραχώρησης υπάρχει ρήτρα που προβλέπει ότι οποιαδήποτε απώλεια εσόδων που δεν οφείλεται στη λειτουργία του δρόμου για την οποία έχει ευθύνη ο παραχωρησιούχος (πχ. αποκλεισμός από χιόνι, μια καθίζηση οδοστρώματος ή βλάβες των ηλεκτρονικών διοδίων), αλλά σε άλλους λόγους όπως οι κινητοποιήσεις κατοίκων ή τα μπλόκα όπως συμβαίνει σήμερα, το Δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία. Αυτά τα χρήματα και όσα τυχόν προκύψουν στη συνέχεια θα καταβληθούν ως αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πλήγμα στα έσοδα από τα τελωνεία

Το δεύτερο πλήγμα που δέχεται ο προϋπολογισμός, δηλαδή ο φορολογούμενος, είναι η απώλεια εσόδων από δασμούς κατά τον εκτελωνισμό εισαγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα τελωνεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι κλειστά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, το κόστος των εμπορευμάτων που μένουν καθηλωμένα στα τελωνεία (οι ουρές φορτηγών έφταναν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μέχρι τα 6 χιλιόμετρα στους Κήπους) και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα περνούσαν σε μια ημέρα στη χώρα μας, ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε το συνολικό ύψος και τις αναβολές εισαγωγών που έγιναν στις 22 ημέρες που διαρκούν οι κινητοποιήσεις.

Οι εξαγωγείς και οι ανατιμήσεις

Σοβαρό πλήγμα δέχονται και οι εξαγωγικές εταιρίες. Σε προηγούμενα «μπλόκα», οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν απώλειες 4–5 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Βάσει όλων των στοιχείων, τα αγροτικά μπλόκα προκαλούν γενικότερα πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα με επιπτώσεις που θα φανούν και στην εορταστική αγορά καθώς οι καθυστερήσεις στη μεταφορά, τα αυξημένα κόστη μεταφοράς από άλλες οδούς, οι απώλειες προϊόντων προκαλούν οικονομικό κόστος σε όλους τους εμπλεκόμενους και στο τέλος οδηγούν σε ανατιμήσεις προϊόντων. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται στα νωπά προϊόντα, τις εξαγωγές, τις οδικές μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων.

Ειδικότερα, οι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων καθώς και οι συμβολικές κινητοποιήσεις σε λιμάνια, όπως του Βόλου και της Θεσσαλονίκης, δημιουργούν αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Χτυπούν «καμπανάκι» κινδύνου

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και εξαιτίας των πολλών ακυρώσεων ταξιδιών προς χειμερινούς προορισμούς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των επιχειρηματιών χτυπούν «καμπανάκι» κινδύνου για τα οικονομικά δεδομένα του δ’ τριμήνου. Συγκεκριμένα ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ με κοινή τους ανακοίνωση, κάλεσαν τους αγρότες, όσο και την πολιτεία να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο, για τη διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο εικοσαήμερο των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματικών οργανώσεων, οι μεγαλύτερες απώλειες τζίρου καταγράφονται, στις μεταφορές και τα logistics (8-12 εκατ. ευρώ ημερησίως), στις αγροτικές εξαγωγές (5 εκατ. ευρώ) και στον τουρισμό, ιδιαίτερα στην περιφέρεια (3-5 εκατ. ευρώ ημερησίως).

Οι επιπτώσεις στο λιανεμπόριο είναι δυσδιάκριτες καθώς η καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων αναθέρμανε την αγορά, αν και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για το τι συνέβη στη Λάρισα, την Καρδίτσα και τις άλλες επαρχιακές πόλεις που η αγορά τους στηρίζεται στο αγροτικό εισόδημα.

