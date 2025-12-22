Θα εγκρίνουν οι Γερμανοί το φιλόδοξο όραμα του Μερτς;

Εδώ και τρεις μήνες, ο Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να εκτοξεύσει τη Γερμανία στον ρόλο του αδιαμφισβήτητου ηγέτη της Ευρώπης. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, με πολλά και σοβαρά εμπόδια. Κι αυτό φάνηκε όταν η πρότασή του να δοθεί στην Ουκρανία πρόσβαση σε 201 δισ. ευρώ από «παγωμένα» ρωσικά αποθεματικά, μέσω ενός δανείου αποζημιώσεων, απορρίφθηκε στην κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Αντί γι’ αυτό, συμφωνήθηκε η παροχή άτοκου δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το ποσό καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για την περίοδο 2026-27. Ο Μερτς, γράφει ο Guardian, δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Βελγίου, το οποίο υποστήριξε ότι η κατάσχεση των ρωσικών κεφαλαίων, τα περισσότερα εκ των οποίων φυλάσσονται στο Euroclear στις Βρυξέλλες, θα ήταν παράνομη. Παράλληλα, η Γαλλία και η Ιταλία αρνήθηκαν να επωμιστούν το κόστος πιθανών αποζημιώσεων προς το Βέλγιο σε περίπτωση νομικών διεκδικήσεων.

Πηγαίνοντας στη σύνοδο, ο Μερτς υποστήριζε ότι η αξιοποίηση των ρωσικών αποθεματικών ήταν η μοναδική ρεαλιστική λύση και το απόλυτο τεστ για το αν η Ευρώπη μπορεί να ενεργεί αποφασιστικά προς ίδιον όφελος. Η στάση του αυτή αποτελούσε θεαματική προσωπική στροφή, καθώς μόλις τον Αύγουστο εξέφραζε φόβους ότι ένα τέτοιο μέτρο θα αποθάρρυνε άλλες κεντρικές τράπεζες από το να κρατούν αποθεματικά σε ευρώ. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, σε άρθρο του στους Financial Times, άλλαξε γραμμή, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται κάτι δραστικό για να ανατραπούν οι υπολογισμοί του Πούτιν. Η Γαλλία έδειξε τότε να ακολουθεί διστακτικά.

Παρά την ήττα, ο Μερτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει τον ρόλο που θεωρεί ότι οφείλει να αναλάβει η Γερμανία, ούτε να επιστρέψει σε έναν δευτερεύοντα ρόλο στο παρωχημένο γαλλογερμανικό δίδυμο. Ο ίδιος δηλώνει απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ και στηρίζεται σε δύο βασικές πεποιθήσεις: ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι άρρηκτα δεμένη με την ασφάλεια της Ουκρανίας και ότι οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει θεμελιωδώς.

Πρόσφατα, σύμφωνα με τον Guardian, επικαλέστηκε τον Μαξ Βέμπερ και το δοκίμιο «Η πολιτική ως επάγγελμα», μιλώντας για την αίσθηση ότι κρατά «ένα νευρικό κύτταρο ιστορικών γεγονότων». Σύμφωνα με τον Μερτς, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονται απλώς σε μια συνηθισμένη φάση διακυμάνσεων, αλλά βιώνουν μια τεκτονική μετατόπιση στην παγκόσμια ισορροπία πολιτικής και οικονομικής ισχύος.

Παρά τις δυσκολίες, ο γερμανός καγκελάριος μπορεί να πιστωθεί σημαντικά κέρδη. Η Ευρώπη διατηρεί τον έλεγχο των ρωσικών κεφαλαίων και έχει δεσμευθεί να μην τα αποδεσμεύσει έως ότου η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις, πιθανώς μέσω της αποπληρωμής του ευρωπαϊκού δανείου. Αυτό εξασφαλίζει στην Ευρώπη έναν ρόλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Η ιδέα να «αρπάξουν» οι ΗΠΑ τα κεφάλαια, σε μια διευθέτηση με τη Ρωσία, θεωρήθηκε από γερμανούς διπλωμάτες πολιτικά και νομικά απαράδεκτη.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει καμία περίπτωση τα ευρωπαϊκά κεφάλαια να περάσουν στον έλεγχο της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία απαιτεί οι αποφάσεις να λαμβάνονται εντός Ευρώπης. Παράλληλα, κατάφερε να φέρει στο Βερολίνο τους αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο, ζητώντας σαφέστερες αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας. Συμβολικά, κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέναντι από τους Αμερικανούς, χωρίς άλλους ευρωπαίους ηγέτες παρόντες.

Ο Μερτς έχει επίσης υιοθετήσει την πιο σκληρή ρητορική στην Ευρώπη απέναντι στους ισχυρισμούς περί «παρακμής» της ηπείρου που περιλαμβάνονται στη στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ. Δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται σωτήρες και ότι μπορεί να υπερασπιστεί μόνη της τη δημοκρατία της. Σε ομιλίες του, συγκρούστηκε ανοιχτά με την ήπια προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει αν δεν αποτραπεί αποφασιστικά.

Στο εσωτερικό, ο Μερτς επιμένει ότι η Γερμανία πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να μην καταστεί «πιόνι» των μεγάλων δυνάμεων. Ανακοίνωσε αύξηση των αμυντικών δαπανών έως και 378 δισ. ευρώ μέχρι το 2029, διπλασιάζοντας τον προηγούμενο αμυντικό προϋπολογισμό, καθώς και σχέδια για κάποια μορφή στρατιωτικής θητείας.

Παρότι απέφυγε να δεσμευθεί για αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του 2014, όταν η Ουκρανία έμεινε χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας. Η στάση του αυτή τον διαφοροποιεί έντονα από τον προκάτοχό του, Ολαφ Σολτς.

Στο κοινοβούλιο, ο Μερτς απέσπασε διακομματικούς επαίνους για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του Βερολίνου, σημειώνει ο Guardian. Ωστόσο, οι πολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, αν και υπάρχει στήριξη για τη χρήση ρωσικών κεφαλαίων υπέρ της Ουκρανίας, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί θέλουν λιγότερη εμπλοκή. Υπάρχει ο κίνδυνος ο Μερτς, απορροφημένος από το μεγαλείο της γεωπολιτικής, να απομακρυνθεί από τις καθημερινές ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Οι προθέσεις του μπορεί να είναι υψηλού φρονήματος, όμως η Ιστορία δείχνει ότι οι ψηφοφόροι σπάνια ανταμείβουν την πολιτική ανδρεία στην κάλπη.

