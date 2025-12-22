Πώς ο Πούτιν «διάλεξε» τον αμερικανό απεσταλμένο που τον βόλευε

Ο άνθρωπος που διαπραγματεύεται, για λογαριασμό των ΗΠΑ, τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται σαν μια περίεργη και εντελώς προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Ηταν, όμως, όντως ο αμερικανός πρόεδρος που επέλεξε τον Στιβ Γουίτκοφ; Η πιο παρασκηνιακή εκδοχή είναι ότι πίσω από τις επίσημες διπλωματικές γραμμές, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναζήτησε –και βρήκε– τον απεσταλμένο που τον εξυπηρετούσε περισσότερο. Παρακάμπτοντας θεσμούς και διπλωμάτες, ο ρώσος πρόεδρος επέλεξε έναν ζάπλουτο φίλο του Τραμπ, ποντάροντας στη δύναμη των προσωπικών σχέσεων και της επιχειρηματικής λογικής.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής και μακροχρόνιος συμπαίκτης του Ντόναλντ Τραμπ στο γκολφ, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως ειδικού απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή, πήρε ένα μήνυμα από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Ο Πούτιν ενδιαφερόταν να τον συναντήσει· τόσο πολύ, που θα εξέταζε, ως αντάλλαγμα, το ενδεχόμενο απελευθέρωσης ενός αμερικανού κρατούμενου. Την πρόσκληση μετέφερε ένας χρηματιστής του Κρεμλίνου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ο οποίος είχε τον ρόλο του μεσάζοντα.

Υπήρχε μόνο ένας όρος: Ο Γουίτκοφ θα έπρεπε να έρθει στη Μόσχα ολομόναχος, όπως αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγή που γνωρίζει όσα συνέβησαν.

Ο ρώσος πρόεδρος εκείνη την εποχή μελετούσε τα ψυχολογικά προφίλ των αξιωματούχων γύρω από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Κιθ Κέλογκ, του απόστρατου στρατηγού που είχε οριστεί απεσταλμένος της Αμερικής για τη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών του Πούτιν έλεγαν ότι η κόρη του Κέλογκ διηύθυνε μια φιλανθρωπική οργάνωση στην Ουκρανία, κάτι που υπονοούσε ότι μπορεί να ήταν εχθρικός προς τις ρωσικές απαιτήσεις.

Υπήρχε, αναρωτήθηκε ο Πούτιν, κάποιος άλλος στον στενό κύκλο του Τραμπ που θα τον βόλευε περισσότερο;

Δέκα μήνες αργότερα, ο Κέλογκ έχει αποχωρήσει και οι Γουίτκοφ και Ντμίτριεφ, δύο επιχειρηματίες με ισχυρές προσωπικές διασυνδέσεις με τους αντίστοιχους προέδρους τους, δημιουργούν μια νέα τάξη ασφαλείας για την Ευρώπη. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τα σύνορα της Ρωσίας, τη μορφή του ουκρανικού στρατού και το πόσο γρήγορα θα μπορούσε ο Τραμπ να άρει τις κυρώσεις που μπλοκάρουν την προβληματική οικονομία της Ρωσίας.

Δύσκολα, γράφει η Wall Street Journal, βρίσκουμε άλλη στιγμή στην Ιστορία κατά την οποία οι επιχειρηματίες είχαν τόσο άμεση επιρροή σε τέτοια θέματα. Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η σχέση της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα ήταν προσεκτικά βαθμονομημένη, με επικεφαλής υπηρεσίες κατασκοπείας που γνώριζαν καλά τον αντίπαλό τους, όσο έμπειροι διπλωμάτες εφάρμοζαν αυστηρά πρωτόκολλα για να αποτρέψουν παρεξηγήσεις μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων.

Σήμερα, αυτές οι δομές απουσιάζουν. Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρεσβευτή στη Μόσχα από τον Ιούνιο· δεν υπάρχει βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις· ο Γουίτκοφ δεν ενημερώνει τη CIA σχετικά με τη Ρωσία και το υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε σε μια μικρή ομάδα στελεχών να υποστηρίξει τον Γουίτκοφ, όμως τα μέλη αυτής της ομάδας δεν λαμβάνουν πρακτικά των συναντήσεων του Γουίτκοφ στο εξωτερικό. Επίσης, οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη αισθάνονται ότι η Ουάσινγκτον δεν τους στηρίζει πλέον.

Αυτόν τον μήνα, ο Γουίτκοφ ολοκλήρωσε το έκτο ταξίδι του στη Ρωσία, ενώ δεν έχει ακόμη επισκεφθεί την Ουκρανία. Οι ηγέτες της – και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες – παραπονιούνται ότι τους προτρέπει να δώσουν εδάφη στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία για την οποία δεν είναι σίγουροι ότι θα τηρηθεί. Η εμφάνιση του Γουίτκοφ ως απεσταλμένου στο Κρεμλίνο είναι μέρος των ελιγμών του Πούτιν για να παραμερίσει τους αμερικανούς διπλωμάτες και να προσεγγίσει τους αμερικανούς δισεκατομμυριούχους. Δεν δυσκολεύτηκε να το πετύχει, σημειώνει η Wall Street Journal: ο Τραμπ δεν έχει κρύψει τον σκεπτικισμό του σχετικά με τους παραδοσιακούς θεσμούς και τις συμμαχίες, εκτιμώντας την προσωπική αφοσίωση από έναν φίλο δεκαετιών όπως ο Γουίτκοφ.

Ο Κέλογκ πιστεύει ότι το Κρεμλίνο εργάστηκε παρασκηνιακά για να τον αντικαταστήσει, αλλά ο Τραμπ ήταν εκείνος που πήρε την απόφαση να περιορίσει το χαρτοφυλάκιό του στην Ουκρανία. Ο ίδιος και ο Γουίτκοφ τα πάνε καλά, έχει πει σε συνέντευξή του: «Γνωρίζω τους Ουκρανούς. Γνωρίζει τους Ρώσους», είπε. «Κανείς δεν παρεξηγήθηκε».

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε πρόσφατα ότι ο Γουίτκοφ «δεν γνώριζε τίποτα» για τη Ρωσία όταν ξεκίνησε τη δουλειά, αλλά αποδείχθηκε επιτυχημένος επειδή «ο κόσμος τον αγαπάει».

Ο 68χρονος Γουίτκοφ λέει στη Wall Street Journal ότι είναι διαπραγματευτής: «Αυτό σημαίνει να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου και να βρίσκεις πώς να τον βοηθήσεις να αποκτήσει πολιτικό χώρο για να φτάσει στη συμφωνία» εξηγεί. Παραδέχεται ότι δεν έχει εμπειρία στην εξωτερική πολιτική, αλλά σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ενός πολέμου που έχει κοστίσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο θύματα, υποστηρίζει, είναι καιρός να δοκιμάσει κάτι νέο. Επειτα από κάθε συνάντηση με τον Πούτιν, συνήθως καλεί τον Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω μιας ασφαλούς γραμμής της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο σε δήλωσή του ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ κάνει «απίστευτη δουλειά» και ότι «κατανοεί τους στόχους και ολοκληρώνει τα πράγματα εκ μέρους του προέδρου και του αμερικανικού λαού».

Ενα καίριο ερώτημα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είναι αν ο Πούτιν έχει ασπαστεί αυτό το νέο κανάλι επιχειρηματιών – διπλωματών επειδή έχει μια ειλικρινή επιθυμία για την ειρήνη, ή αν ηγείται μιας περίτεχνης απάτης, σχεδιασμένης να αντικατοπτρίζει τις αξίες του Τραμπ.

«Ο Τραμπ σκέφτεται σαν επιχειρηματίας, αλλά ο Πούτιν σκέφτεται εντελώς αντίθετα», λέει στην Wall Street Journal ο Μπόρις Μποντάρεφ, ρώσος πρώην ανώτερος διπλωμάτης που έφυγε λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τώρα ζει στην παρανομία. «Για τον Πούτιν, ο πόλεμος είναι κάτι ιερό, και γι’ αυτό βλέπει τον Τραμπ ως έναν πολύ απλοϊκό άνθρωπο».

Ολα ξεκίνησαν από ένα σάντουιτς

Ο Γουίτκοφ ξεκινά και τελειώνει την ημέρα του με τον ίδιο τρόπο: με το κινητό του σε μια βιντεοκλήση, στην παραθαλάσσια έπαυλή του στο Μαϊάμι ή στο ιδιωτικό του τζετ. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να τερματίσει τον πιο αιματηρό πόλεμο της Ευρώπης από το 1945 μιλάει με μεταφορές για το γκολφ και μακροσκελείς αναφορές για τη φύση των κεφαλαιαγορών. Γεννημένος στο Μπρονξ, ταξιδεύει στη Ρωσία με δικά του έξοδα, όπως είπε στην Wall Street Journal ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ορισμένα ταξίδια στο εξωτερικό, φέρνει μαζί του τη σύντροφό του, Λόρεν Ολάγια, πρώην επαγγελματία του γκολφ και παρουσιάστρια του Fox. Δεν τον συνοδεύει, όμως, σε επίσημες συναντήσεις.

Ο Γουίτκοφ λέει ότι έχει τη δική του ομάδα και «έτσι δεν χρειάζεται να ταξιδεύει με ένα εκατομμύριο ανθρώπους». Σπανίως επισκέπτεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο διατηρεί, όμως, ένα από τα πιο ιστορικά γραφεία: τη σουίτα όπου ο Τζορτζ Κ. Μάρσαλ σχεδίασε την ανοικοδόμηση της Ευρώπης.

Ο Γουίτκοφ φιλοδοξεί να τον ξεπεράσει: Λέει στους δύσπιστους Ουκρανούς ότι μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα, θα μπορούσε να «ξεκλειδώσει» 800 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση, επενδύσεις τέσσερις φορές μεγαλύτερες από το Σχέδιο Μάρσαλ. Είναι το είδος των αλαζονικών δηλώσεων που τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στο αφεντικό του, σημειώνει η Wall Street Journal.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1986, όταν ο Γουίτκοφ αγόρασε στον Τραμπ ένα σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ένα βράδυ σε ένα ντελικατέσεν. Και οι δύο έχτισαν αυτοκρατορίες ακινήτων, τις μεταβίβασαν στα παιδιά τους και μετακόμισαν στη Νότια Φλόριντα. Οταν ο Γουίτκοφ έχασε τον μεγαλύτερο γιο του, Αντριου, από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2011, ο Τραμπ τού στάθηκε: «Ο Στιβ ήταν ένας από τους σπουδαίους φίλους μου όλα αυτά τα χρόνια, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος άνθρωπος», έχει δηλώσει.

Μετά την ήττα του Τραμπ το 2020, ο Γουίτκοφ κατέθεσε υπέρ του κατά τη διάρκεια μιας δίκης για απάτη στο Μανχάταν. Ταξίδευε με τον Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης προεκλογικής εκστρατείας του και έπαιζε γκολφ μαζί του το απόγευμα που ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας βρήκε έναν επίδοξο δολοφόνο να τον σημαδεύει. Μετά την επανεκλογή του, ο Τραμπ διόρισε τον φίλο του ως ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή.

Ο Γουίτκοφ είχε ήδη συνεργαστεί με μερικές από τις πιο ισχυρές βασιλικές οικογένειες του αραβικού κόσμου. Εχει στενή σχέση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ο οποίος πήγε στη Φλόριντα πέρυσι για να παραστεί στον γάμο του γιου τού Γουίτκοφ, Αλεξ.

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ της εκλογής και της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο Γουίτκοφ ένωσε τις δυνάμεις του με την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν για να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ομως, η Ρωσία ήταν άλλη υπόθεση. Ο επίσημος απεσταλμένος του Τραμπ, ο Κέλογκ, δίσταζε να μιλήσει με τους Ρώσους.

«Ο φίλος μας ο Κίριλ»

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ο Γουίτκοφ επισκεπτόταν τη Σαουδική Αραβία για να συζητήσει τη Γάζα, ο πρίγκιπας διάδοχος τον πλησίασε: «Μπορώ να σας βοηθήσω να λύσετε το πρόβλημα της Ουκρανίας», του είπε. Ηθελε να τον συστήσει στον μακροχρόνιο φίλο του πρίγκιπα Μοχάμεντ και επικεφαλής του κρατικού ταμείου της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Απόφοιτος του Χάρβαρντ και του Στάνφορντ, ο 50χρονος Ντμίτριεφ είναι ρώσος πολίτης, γεννημένος στην Ουκρανία. Μετακόμισε στη Μόσχα μετά την εκλογή του Πούτιν το 2000, βοηθώντας στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, όταν ο πρώην εργοδότης του, η Goldman Sachs, μιλούσε για τη Ρωσία ως μία από τις κορυφαίες επενδυτικές ευκαιρίες στον κόσμο.

Οταν οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τον Πούτιν, ο Ντμίτριεφ έστρεψε το βλέμμα του στη Μέση Ανατολή. Εγινε φίλος με τους πιο ισχυρούς ηγέτες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Μοχάμεντ, ο οποίος το 2015 δεσμεύτηκε να επενδύσει 10 δισ. δολάρια στη Ρωσία.

Το 2020, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντμίτριεφ προσέφερε στον Κούσνερ την υποστήριξη της Ρωσίας στις προτεραιότητες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπως τη διάσωση του OPEC+ και τις Συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των ισραηλινο-αραβικών σχέσεων. Ο Κούσνερ αργότερα θα έβλεπε αυτές τις πρωτοβουλίες ως «μοντέλο» για το τι θα μπορούσαν να πετύχουν ο ίδιος και ο Γουίτκοφ στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η Σαουδική Αραβία επιθυμεί διακαώς μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ελπίζοντας να τερματίσει μια σύγκρουση που έχει αναστατώσει τις αγορές ενέργειας. Σαουδάραβες αξιωματούχοι εγγυήθηκαν στους Ρώσους για τη στενή σχέση του Γουίτκοφ με τον Τραμπ. Ενας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στην Wall Street Journal ότι ο Γουίτκοφ άρχισε να επικοινωνεί «ανεπίσημα» με τον Ντμίτριεφ λίγο μετά την ορκωμοσία.

«Επικοινωνήσαμε με κάποιον στη Ρωσία, τον οποίο γνωρίζετε, τον φίλο μας τον Κίριλ», θα έλεγε ο Γουίτκοφ εβδομάδες αργότερα σε ένα συνέδριο στο Μαϊάμι. Ο Ντμίτριεφ ζήτησε από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ να παραδώσει ένα μήνυμα στον Γουίτκοφ. Ο Πούτιν ήθελε να μιλήσει με τον νέο απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή και η Ρωσία ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί μια ανταλλαγή κρατουμένων ως χειρονομία καλής θέλησης.

Ο κρατούμενος ήταν ο Μαρκ Φόγκελ, καθηγητής Ιστορίας που εκτίει ποινή 14 ετών σε ρωσική φυλακή για μεταφορά κάνναβης – είχε συνταγογραφηθεί για χρόνιο πόνο στην πλάτη του. Από το κελί του, παρακολουθούσε, επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς άλλοι αμερικανοί κρατούμενοι ελευθερώνονταν με ανταλλάγματα που η Ουάσινγκτον κάποτε θεωρούσε απαράδεκτα.

Ο Τραμπ επέκρινε αυτές τις συμφωνίες, όμως, στις 13 Ιουλίου 2024, η 96χρονη μητέρα του Φόγκελ συνάντησε τον Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια και εκείνος υποσχέθηκε να φέρει πίσω τον γιο της. Λίγα λεπτά αργότερα ανέβηκε στη σκηνή και μια σφαίρα πέρασε ξυστά από το αυτί του.

Ο Ντμίτριεφ διαμήνυσε ότι ο Γουίτκοφ θα μπορούσε να φέρει τον Φόγκελ στο σπίτι του. Εκείνος δεν ήταν σίγουρος αν η Ρωσία μιλούσε σοβαρά, αλλά ο πρίγκιπας Μοχάμεντ τον ενθάρρυνε να δώσει μια ευκαιρία στη Μόσχα.

Σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τις πρώτες εβδομάδες της κυβέρνησης, ο Κέλογκ παρουσίασε στον πρόεδρο ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. «Πάρε εσύ την Ουκρανία», του είπε ο Τραμπ. «Εγώ “έχω” τη Ρωσία». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Κέλογκ έμαθε ότι ο Γουίτκοφ θα πήγαινε στη Μόσχα. Ο Κέλογκ είπε στην Wall Street Journal ότι δεν ενοχλήθηκε. «Εχουμε και οι δύο γραφεία στον Λευκό Οίκο» είπε. «Η διαφορά είναι ότι αυτός έχει ένα δισεκατομμύριο δολάρια και εγώ όχι».

Ο Κέλογκ αργότερα έμαθε ότι το Κρεμλίνο είχε παραπονεθεί στον Λευκό Οίκο για την υποστήριξη της κόρης του προς την Ουκρανία.

Οι κανόνες της Μόσχας

Επί δεκαετίες, ανώτεροι αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επισκέπτονταν τη Ρωσία ενημερώνονταν από ένα βιβλίο κατευθυντήριων γραμμών γνωστό ως «Κανόνες της Μόσχας». Το έγγραφο περιγράφει τους μυριάδες τρόπους με τους οποίους οι πράκτορες ασφαλείας της χώρας προσπαθούσαν να παγιδεύσουν, να εκθέσουν και να στρατολογήσουν αμερικανούς επισκέπτες. Ενας σημαντικός κανόνας, λένε οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συγγραφή του, είναι ότι «δεν υπάρχουν συμπτώσεις».

Πριν από το ταξίδι του, η CIA προσφέρθηκε να ενημερώσει τον Γουίτκοφ σχετικά. Αυτός αρνήθηκε. Ούτε συνοδευόταν από διερμηνέα: του είχαν πει ότι ο Πούτιν δεν θα του επέτρεπε να φέρει άλλο άτομο στη συνάντηση.

Στις 11 Φεβρουαρίου, ο Ντμίτριεφ συνάντησε τον Γουίτκοφ στο αεροδρόμιο και τον καθησύχασε καθώς πήγαιναν προς το Κρεμλίνο. Επί τρεις ώρες, ο Πούτιν φιλοξένησε τον Γουίτκοφ, ο οποίος κρατούσε σημειώσεις καθώς ο πρόεδρος έδινε μια διάλεξη για τη χιλιετή Ιστορία της Ρωσίας.

Ο Πούτιν αξιολογούσε κατά πόσον ο άνδρας που βρισκόταν απέναντί του ήταν τόσο ανοιχτός στη ρωσική οπτική γωνία όσο υποδήλωνε το προφίλ του, είπαν στη Wall Street Journal δύο άτομα που γνωρίζουν όσα έγιναν στη συνάντηση. Αν ναι, του είχε ετοιμάσει ένα δώρο: Ο Φόγκελ είχε ήδη μεταφερθεί στη Μόσχα. «Ποιοι είναι οι στόχοι σας;», ρώτησε ο Γουίτκοφ τον Πούτιν. «Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;».

Λίγες ώρες αργότερα, είδε τον Φόγκελ να τον περιμένει στο αεροδρόμιο. Ο Τραμπ πέρασε δύο ώρες με τον Φόγκελ, όσο εκείνος ξεχείλιζε από ευγνωμοσύνη για τον «Στιβ». Ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή θα γινόταν ο απεσταλμένος της Αμερικής στην αυλή του Πούτιν.

«Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια που είχα ποτέ στη ζωή μου», είπε αργότερα ο Γουίτκοφ στην Wall Street Journal. Στα ΜΜΕ είπε ότι ο σαουδάραβας πρίγκιπας άξιζε τα εύσημα για τη μεσολάβησή του σε μια «σεισμική μετατόπιση στις διεθνείς υποθέσεις».

Λιγότερο από μια εβδομάδα αργότερα, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε τις υψηλότερου επιπέδου διμερείς συνομιλίες μεταξύ αμερικανών και ρώσων αξιωματούχων από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Στο τραπέζι, αντί του Κέλογκ, καθόταν ο Γουίτκοφ. Ο Ντμίτριεφ ήταν επίσης εκεί: Οι κάμερες τον κατέγραψαν να συνομιλεί ζωηρά με τον Γουίτκοφ και στη συνέχεια είπε στα ΜΜΕ ότι προσκαλούσε αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στη ρωσική Αρκτική. Ο Πούτιν τον έχει έκτοτε χρίσει «ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για οικονομική και επενδυτική συνεργασία με ξένες χώρες».

Αυτόν τον μήνα, αφού ο Γουίτκοφ ολοκλήρωσε τον έκτο γύρο συναντήσεών του με τον Πούτιν, μια ρωσική εταιρεία τού έδωσε 11 κιλά κόκκινου χαβιάρι, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας. Ηταν, γράφει η Wall Street Journal, μια μεσαίας κατηγορίας μάρκα αυγοτάραχου που η εταιρεία θέλει να διαθέσει στην αγορά ως «Trumpovka». Ενας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι υπήρξε τέτοιο δώρο.

Ο Ντμίτριεφ, εν τω μεταξύ, δημοσίευσε στο X τη φωτογραφία ενός μπουκαλιού βότκας με το εμπορικό σήμα του Τραμπ, πάνω σε ένα τραπέζι με θέα το Κρεμλίνο: η λεζάντα έγραφε «Κάντε τη βότκα σπουδαία ξανά».

