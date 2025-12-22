Δύο παιδιά κοιτούν τον ουρανό… το νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο

Δύο παιδιά, ξαπλωμένα, κοιτούν προς τον ουρανό. Το ένα απλώνει το χέρι του, σαν να δείχνει κάτι που μόλις εμφανίστηκε ψηλά, ή σαν να καλεί το άλλο να δει πέρα από ό,τι φαίνεται. Η εικόνα αυτή, απλή και ποιητική, είναι το νέο γκράφιτι που έκανε την εμφάνισή του σε τοίχο κτιρίου στο Λονδίνο και φέρει την υπογραφή του Banksy.

Το έργο βρίσκεται στον πλαϊνό τοίχο ενός παλιού κτιρίου στην περιοχή Μπέισγουοτερ, στο κεντρικό Λονδίνο και απεικονίζει τα δύο παιδιά ντυμένα με χειμωνιάτικα ρούχα και σκούφους, ξαπλωμένα στο έδαφος, να κοιτούν προς τα πάνω.

Ο Banksy, του οποίου η ταυτότητα παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για δικό του έργο μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφία του γκράφιτι.

Με καταγωγή από το Μπρίστολ, συγκαταλέγεται στους διασημότερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως, με έργα που ξεπερνούν τα όρια της street art και λειτουργούν ως αιχμηρά πολιτικά και κοινωνικά σχόλια. Τα γκράφιτι που δημιουργεί συχνά εμφανίζονται αιφνιδιαστικά σε δημόσιους χώρους, συνομιλώντας άμεσα με την επικαιρότητα και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τον Σεπτέμβριο, είχε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα φορτισμένο έργο σε τοίχο του Royal Courts of Justice, απεικονίζοντας έναν δικαστή να χτυπά με το σφυράκι του διαδηλωτή που κείτεται στο έδαφος, κρατώντας ένα αιματοβαμμένο πλακάτ. Το γκράφιτι εμφανίστηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 διαδηλωτών, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action, μιας διαμαρτυρίας που κατέληξε σε βίαια επεισόδια και οδήγησε στον χαρακτηρισμό της οργάνωσης ως «τρομοκρατικής» από τις βρετανικές αρχές, έπειτα από βανδαλισμό αεροπορικής βάσης.

That Banksy piece behind the Royal Courts of Justice (1) when first done. (2) Hastily covered and guarded. (3) Half-scrubbed away. (4) Now with its own shed and front door (padlocked). pic.twitter.com/s2QafiJHtg — Londonist (@Londonist) December 15, 2025

Το συγκεκριμένο έργο του Banksy στο δικαστικό μέγαρο καλύφθηκε αρχικά και στη συνέχεια αφαιρέθηκε από τον τοίχο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη του δρόμου, την πολιτική παρέμβαση και τα όρια της δημόσιας ανοχής, έγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε αντίθεση με εκείνο το ωμό και συγκρουσιακό μήνυμα, το νέο γκράφιτι στο Μπέισγουοτερ μοιάζει πιο σιωπηλό, σχεδόν τρυφερό…

