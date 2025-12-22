Αλεξανδρούπολη: Οργή για τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία – Πληροφορίες για άγριο ξυλοδαρμό του παππού

Η οργή που απλώθηκε στη γειτονιά της Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη μετά τον θάνατο ενός 3χρονου αγοριού από ασιτία, μετατράπηκε σε αυτοδικία αφήνοντας πίσω της ένα σχεδόν κατεστραμμένο σπίτι και έναν άνθρωπο βαριά τραυματισμένο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό τη διερεύνηση της Δικαιοσύνης.

Το σπίτι της οικογένειας του παιδιού θυμίζει σκηνικό μετά από έκρηξη. Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα σε κάθε δωμάτιο συνθέτουν την εικόνα όταν κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro, επιτέθηκαν στον παππού του παιδιού με τον ηλικιωμένο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου αγοριού, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε τις τελευταίες του ημέρες ερευνώνται, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο, χωρίς επαρκή τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις των παππούδων αλλά και του πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακές της Τουρκίας.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσο εκτεταμένη ήταν η παραμέληση και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε εγκαίρως κανένας μηχανισμός προστασίας, πριν η υπόθεση οδηγηθεί σε έναν θάνατο παιδιού και σε μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News