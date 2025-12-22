Ισραήλ: Ο Μητσοτάκης στους γονείς του Ιωνά Καρούση – πρόγραμμα υποτροφιών στη μνήμη του

Σε μια βαθιά ανθρώπινη και φορτισμένη στιγμή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφθηκαν το οικογενειακό σπίτι του Ιωνά Καρούση, του νεαρού φοιτητή που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στη Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Η παρουσία των δύο ηγετών δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε μια έμπρακτη ένδειξη συμπαράστασης προς μια οικογένεια που βίωσε την απώλεια με τον πιο σκληρό τρόπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει συναντήσει στο παρελθόν τους γονείς του Ιωνά τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ιερουσαλήμ, εξέφρασε στην οικογένεια του αδικοχαμένου νέου τη βαθιά και αμείωτη οδύνη του.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την αξιοπρέπεια και τη δύναμη με την οποία η οικογένεια αντιμετώπισε την τραγωδία. Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει ώστε να θεσπιστεί πρόγραμμα υποτροφιών στη μνήμη του Ιωνά, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι διαρκής και δεν επιδέχεται καμία χαλάρωση.

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή την ανείπωτη τραγωδία και να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, θα είμαστε στο πλευρό σας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του χαρακτήρισε την οικογένεια Καρούση «γέφυρα φιλίας» ανάμεσα στους δύο λαούς, σημειώνοντας πως, παρά την απώλεια, συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του Ιωνά με τρόπο που εμπνέει.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ καλωσόρισε τον έλληνα Πρωθυπουργό στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας ότι η επίσκεψη στο σπίτι τής οικογένειας Καρούση υπενθυμίζει τόσο το βάθος των σχέσεων Ισραήλ και Ελλάδας όσο και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η τρομοκρατία.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ μας θυμίζει πως πρέπει να αλλάξουμε την πραγματικότητα στην περιοχή, ώστε όμορφα “λουλούδια” όπως ο Ιωνάς να μη χάνονται από φρικτές πράξεις βίας», δήλωσε, συνδέοντας τη μνήμη του νεαρού φοιτητή με το όραμα για ένα πιο ειρηνικό μέλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την οικογένεια, ανακοινώνοντας ότι το επόμενο έτος προγραμματίζεται η χρηματοδότηση υποτροφίας στη μνήμη του Ιωνά. Οπως είπε, αν και η ζωή του κόπηκε βίαια, άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη καλοσύνης που θα συνεχίσει να ζει.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου βρίσκονται στο ισχυρότερο σημείο τους, με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα Χριστούγεννα υπενθυμίζουν την αξία της ειρήνης και της συνύπαρξης.

Συγκινημένος, ο πατέρας του Ιωνά, Δημήτρης Καρούσης, χαρακτήρισε την επίσκεψη «μεγάλη τιμή αλλά και βαθιά παρηγοριά», επισημαίνοντας ότι η στήριξη που έλαβαν από το υψηλότερο πολιτειακό επίπεδο τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ελλάδα αποτέλεσε ουσιαστικό στήριγμα στους μήνες του πένθους. Υπογράμμισε ότι η οικογένεια αισθάνεται πως, μέσα από τη μνήμη του γιου τους, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο έθνη.

Στο ίδιο πνεύμα, η μητέρα του αδικαχαμένου νέου, Ράνια Καρούση, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον έλληνα Πρωθυπουργό για την παρουσία και τη συμπαράστασή τους. «Η απώλεια του γιου μας παραμένει αβάσταχτη», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο Ιωνάς θα αποτελέσει διαχρονικό σύμβολο ενότητας και φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς.

