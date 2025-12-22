Γιατί πατάμε γκάζι: Οι λόγοι πίσω από την υπερβολική ταχύτητα

Η ταχύτητα σκοτώνει και όχι πάντα με τρόπο θεαματικό. Συχνά αρκούν λίγα χιλιόμετρα παραπάνω από το ασφαλές, για να μετατραπεί μια καθημερινή διαδρομή σε μοιραία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του European Road Safety Observatory, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για περίπου το 30% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, ένα ποσοστό που αποτυπώνει με ωμό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος.

Και όμως, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο σε όσους ξεπερνούν κατάφωρα τα όρια. Ακόμη και η κίνηση εντός του επιτρεπόμενου ορίου μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, όταν οι συνθήκες του δρόμου δεν το επιτρέπουν: φθαρμένο οδόστρωμα, ανεπαρκής φωτισμός, κακές καιρικές συνθήκες ή δρόμοι με όρια ταχύτητας που δεν αντανακλούν την πραγματική τους επικινδυνότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «νόμιμη» ταχύτητα δεν είναι απαραίτητα και ασφαλής.

Η υπερβολική ταχύτητα δεν απειλεί μόνο τον ίδιο τον οδηγό, αλλά όλους όσοι βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον δρόμο, άλλους οδηγούς, πεζούς, ποδηλάτες. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ έχει αναλύσει τους λόγους που ωθούν τους οδηγούς να πατούν περισσότερο το γκάζι και να υιοθετούν επιθετική οδήγηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ενας από τους πιο συχνούς παράγοντες είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οταν η κίνηση «κολλάει», πολλοί οδηγοί αντιδρούν με εκνευρισμό: αυξάνουν την ταχύτητα μόλις βρουν κενό, αλλάζουν συνεχώς λωρίδες ή εκδηλώνουν θυμό, θεωρώντας -λανθασμένα- ότι έτσι κερδίζουν χρόνο.

Σε άλλες περιπτώσεις, η πίεση της καθημερινότητας παίζει καθοριστικό ρόλο. Ανθρωποι με γεμάτο πρόγραμμα προσπαθούν να «στριμώξουν» τον χρόνο οδηγώντας γρηγορότερα, μεταφέροντας το άγχος τους πίσω από το τιμόνι.

Παράλληλα, το ίδιο το αυτοκίνητο λειτουργεί συχνά ως χώρος απομόνωσης. Η καμπίνα δημιουργεί ένα αίσθημα απόστασης από το περιβάλλον, με τον οδηγό να νιώθει περισσότερο παρατηρητής παρά ενεργό μέρος του δημόσιου χώρου. Αυτή η αποστασιοποίηση μπορεί να μειώσει την ενσυναίσθηση και να οδηγήσει σε πιο επιθετικές συμπεριφορές.

Η επιθετική οδήγηση, βέβαια, δεν χαρακτηρίζει όλους τους οδηγούς με τον ίδιο τρόπο. Οι περισσότεροι τη συναντούν σπάνια ή καθόλου, ενώ για άλλους εμφανίζεται περιστασιακά, ως αντίδραση σε συγκεκριμένες συνθήκες, όταν βιάζονται, όταν το προπορευόμενο όχημα κινείται αργά ή όταν αισθάνονται ότι «εμποδίζονται». Σε κάθε περίπτωση, συμπεριφορές όπως η υπερβολική ταχύτητα και οι απότομες αλλαγές λωρίδας αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Τι μπορεί να κάνει, όμως, ένας οδηγός, όταν βρεθεί απέναντι σε κάποιον που κινείται επικίνδυνα γρήγορα; Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία και απόσταση. Αν βρίσκεστε στην αριστερή λωρίδα και κάποιος θέλει να προσπεράσει, είναι προτιμότερο να μετακινηθείτε και να τον αφήσετε να περάσει, αποφεύγοντας την ένταση. Δώστε χώρο στους οδηγούς που υπερβαίνουν την ταχύτητα και μην επιχειρείτε να «τους διδάξετε μάθημα».

Αν κάποιος σας ακολουθεί επίμονα ή προσπαθεί να σας εμπλέξει σε επικίνδυνη οδήγηση, χρησιμοποιήστε την κρίση σας για να απομακρυνθείτε με ασφάλεια από το σημείο. Και εάν αισθανθείτε ότι παρενοχλείστε ή απειλείστε, η επικοινωνία με την αστυνομία είναι η ενδεδειγμένη επιλογή.

Στον δρόμο, λίγα δευτερόλεπτα υπομονής μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα. Γιατί η ταχύτητα μπορεί να δίνει την ψευδαίσθηση ελέγχου, αλλά συχνά είναι αυτή που τον αφαιρεί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News