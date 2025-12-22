103
| Shutterstock
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Τρεις επανεκδόσεις ομολόγων το α’ εξάμηνο του 2026

Oι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, 15 Απριλίου 2026 και 17 Ιουνίου 2026

Protagon Team Protagon Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 20:45
|Shutterstock
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Τρεις επανεκδόσεις ομολόγων το α’ εξάμηνο του 2026

Oι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, 15 Απριλίου 2026 και 17 Ιουνίου 2026

Protagon Team Protagon Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 20:45

Σε τρεις επανεκδόσεις τίτλων θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Αναλυτικότερα, οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, 15 Απριλίου 2026 και 17 Ιουνίου 2026.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...