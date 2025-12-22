Μπισκότα με κακάο και καρύδι χωρίς ζάχαρη

Μια φίλη, που έχει κόψει εντελώς τη ζάχαρη, με ρώτησε πρόσφατα αν έχω κάποια συνταγή για άγλυκα μπισκότα. Και τότε θυμήθηκα ότι κάποιο Πάσχα, προ αμνημονεύτων, η μαμά μου αποφάσισε να μας… κόψει μαχαίρι τη ζάχαρη. Ενώ, λοιπόν, περιμέναμε τα λαχταριστά πασχαλινά κουλουράκια, που μας έφτιαχνε κάθε χρόνο, εκείνη τη φορά μάς παρουσίασε κάτι μακρόστενα εντελώς άγλυκα και ουδέτερα «βραχάκια», τα οποία στο τετράδιο των συνταγών της έφεραν τον τίτλο τα «Μπισκότα της Ματούλας» (δείτε εδώ τη συνταγή).

Παραδόξως μας άρεσαν. Μάλιστα, μεγαλώνοντας, τα εκτίμησα ακόμη περισσότερο γιατί είναι αυτό το κάτι λίγο που θέλεις όταν σε πιάνει λιγούρα, αλλά θέλεις και να απέχεις από τη ζάχαρη, ενώ ταιριάζουν επίσης πολύ με τυριά, αλλαντικά, σολομό και άλλα τέτοια.

Και τώρα που φτάνουν τα Χριστούγεννα, είπα να τα εμπλουτίσω με κακάο και καρύδι και χυμό πορτοκαλιού, για τη φίλη μου. Σας ομολογώ, βέβαια, ότι αν είχαν λίγη ζάχαρη -έστω δυο κουταλιές σε αυτές τις αναλογίες- θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά είπα να μείνω αυστηρά στο χωρίς. Μας αποζημίωσαν.

Αγλυκα μπισκοτάκια με κακάο

Υλικά (για περίπου 28-30 κομμάτια)

1 νεροπότηρο ελαιόλαδο

½ ποτήρι χλιαρό νερό + ½ ποτήρι χυμό πορτοκαλιού + ξύσμα

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

350 γρ αλεύρι ΓΟΧ

1 κ.γλ baking powder

½ κ.γλ αλάτι

1 φλιτζάνι τριμμένο καρύδι

2 κ.τ.σ. κανέλα σκόνη

1 πρέζα (στη μύτη του μαχαιριού) γαρίφαλο σκόνη

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τα υγρά (λάδι, νερό, χυμός πορτοκαλιού) προσθέτουμε το ξύσμα και τη μαγιά και χτυπάμε με το μίξερ χειρός να αναμειχθούν καλά.

Σε μια λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα ξερά υλικά ανακατεύοντας καλά. Προσθέτουμε το υγρό ανακατεύοντας με ένα κουτάλι και στη συνέχεια με το χέρι μέχρι να δημιουργηθεί μια ζύμη που θα ξεκολλάει από τα τοιχώματα. Δεν χρειάζεται ζύμωμα. Ισως όμως χρειαστεί λίγο περισσότερο αλεύρι.

Φτιάχνετε μπαλάκια και πιέζετε λίγο την επιφάνειά τους «τσιμπώντας» τα με ένα πιρούνι ή τα κόβετε με κουπ-πατ. Αραδιάζετε τα μπισκότα σε μια λαμαρίνα σκεπασμένη με λαδόχαρτο ή αντικολλητικό φύλλο σιλικόνης και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου για περίπου 20 λεπτά.

Αφήνετε τα μπισκότα να κρυώσουν σε μια σχάρα και τα φυλάτε για μερικές ημέρες σε αεροστεγές δοχείο.

Σημειώσεις

Βάλτε το κακάο στη μισή ζύμη και φτιάξτε μισά μπισκοτάκια με κακάο και μισά με σκέτο πορτοκάλι

Αν σας έχει περισσέψει κρασί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε (στο πλαίσιο τού δεν πετάμε τίποτα) αντί για τον χυμό πορτοκαλιού

Μπορείτε επίσης να βάλετε μισό ελαιόλαδο και μισό ηλιέλαιο ή σησαμέλαιο. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα βάλετε λιγότερη ποσότητα (3/4 του ποτηριού) σησαμέλαιο

Τέλος, μπορείτε να τα σερβίρετε πασπαλισμένα με κρυσταλλική ζάχαρη ή άχνη σε όσους δεν κάνουν δίαιτα

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News