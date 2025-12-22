Η Ιαπωνία ετοιμάζει restart στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του κόσμου

Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια μετά την ημέρα που η λέξη «Φουκουσίμα» έγινε παγκόσμιο συνώνυμο του πυρηνικού φόβου, η Ιαπωνία στέκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Μια ψηφοφορία στην περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (22/12), άνοιξε τον δρόμο για την επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου στον κόσμο, σηματοδοτώντας μια ιστορική -και βαθιά διχαστική- καμπή στην ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Ο λόγος για τον πυρηνικό σταθμό Κασιουαζάκι-Καρίουα (Kashiwazaki-Kariwa), περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο.

Πρόκειται για έναν από τους 54 αντιδραστήρες που έκλεισαν μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι του 2011, τα οποία προκάλεσαν τη σοβαρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσερνόμπιλ, στον πυρηνικό σταθμό Νταϊίτσι της Φουκουσίμα (Fukushima Daiichi).

Από τότε, η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά αξιοποιήσιμοι, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO) , της ίδιας εταιρείας που διαχειριζόταν τον σταθμό της Φουκουσίμα το 2011.

Η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα ενέκρινε ψήφο εμπιστοσύνης προς τον κυβερνήτη Χιντέγιο Χαναζούμι, ο οποίος είχε ανακοινώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι θα δώσει το «πράσινο φως» για την επανεκκίνηση. Η απόφαση αυτή θεωρείται το τελευταίο ουσιαστικό πολιτικό εμπόδιο πριν από την επιστροφή του σταθμού σε λειτουργία.

«Αυτό είναι ένα ορόσημο, αλλά δεν είναι το τέλος. Οταν μιλάμε για την ασφάλεια των κατοίκων της Νιιγκάτα, δεν υπάρχει ποτέ γραμμή τερματισμού», δήλωσε ο Χαναζούμι μετά την ψηφοφορία.

Παρά τη θετική ψήφο, η τελευταία συνεδρίαση του έτους ανέδειξε το βαθύ ρήγμα στην τοπική κοινωνία, ακόμη και μπροστά στις υποσχέσεις για νέες θέσεις εργασίας και πιθανή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν πρόκειται παρά για έναν πολιτικό συμβιβασμό που δεν λαμβάνει υπόψη τη βούληση των κατοίκων της Νιιγκάτα», τόνισε μέλος της συνέλευσης που αντιτίθεται στην επανεκκίνηση, λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, σύμφωνα με το Reuters.

Εξω από το κτίριο, περίπου 300 διαδηλωτές στάθηκαν στο κρύο κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «No Nukes», «Οχι στην επανεκκίνηση του Kashiwazaki-Kariwa» και «Στηρίξτε τη Φουκουσίμα».

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση NHK και την οικονομική εφημερίδα Nikkei, η TEPCO εξετάζει την επανεκκίνηση του πρώτου από τους επτά αντιδραστήρες του σταθμού γύρω στις 20 Ιανουαρίου.

Ο σταθμός έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 8,2 γιγαβάτ, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Το σχέδιο προβλέπει ότι μία μονάδα ισχύος 1,36 GW θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος, ενώ μια δεύτερη αντίστοιχης ισχύος αναμένεται γύρω στο 2030.

«Παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα και στο να μην ζήσουν οι κάτοικοι της Νιιγκάτα κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της TEPCO, Μασακάτσου Τακάτα, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο χρηματιστήριο του Τόκιο, η μετοχή της TEPCO έκλεισε με άνοδο 2%, ξεπερνώντας τον δείκτη Nikkei, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,8%.

Επιφυλακτικοί πολίτες και ενεργειακά διλήμματα

Παρά τις πολιτικές αποφάσεις, η κοινωνική αποδοχή παραμένει εύθραυστη. Ερευνα που δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων δεν πιστεύει πως έχουν διαμορφωθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση, ενώ σχεδόν το 70% δηλώνει ανήσυχο για το γεγονός ότι η TEPCO θα διαχειρίζεται ξανά τον σταθμό.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία είχε δεσμευθεί να επενδύσει 100 δισ. γεν (641 εκατ. δολάρια) στη Νιιγκάτα την επόμενη δεκαετία, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκεται και η 52χρονη Αϊάκο Όγκα, αγρότισσα και ακτιβίστρια κατά της πυρηνικής ενέργειας, η οποία εγκαταστάθηκε στη Νιιγκάτα αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή γύρω από τη Φουκουσίμα το 2011, μαζί με άλλους 160.000 εκτοπισμένους. Το παλιό της σπίτι βρισκόταν εντός της ζώνης αποκλεισμού των 20 χιλιομέτρων.

«Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος και δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε», δήλωσε στο Reuters προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να παλεύει με συμπτώματα που θυμίζουν μετατραυματικό στρες.

Ακόμη και ο ίδιος ο κυβερνήτης Χαναζούμι έχει δηλώσει ότι ελπίζει, μακροπρόθεσμα, η Ιαπωνία να μειώσει την εξάρτησή της από την πυρηνική ενέργεια. «Θέλω να δω μια εποχή όπου δεν θα βασιζόμαστε σε πηγές ενέργειας που προκαλούν άγχος», είχε πει πρόσφατα.

Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια και η απανθρακοποίηση

Η ψηφοφορία της Δευτέρας (22/12) θεωρήθηκε το τελευταίο καθοριστικό βήμα πριν από την επανεκκίνηση του πρώτου αντιδραστήρα, ο οποίος από μόνος του θα μπορούσε να αυξήσει την ηλεκτροπαραγωγή στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο κατά 2%, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της επανεκκίνησης πυρηνικών σταθμών, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και περιορισμού του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων, τα οποία καλύπτουν σήμερα το 60%–70% της ηλεκτροπαραγωγής. Μόνο πέρυσι, η Ιαπωνία δαπάνησε 10,7 τρισ. γεν (68 δισ. δολάρια) για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού, η ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές και να πετύχει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, η Ιαπωνία σκοπεύει να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, φτάνοντας το 20% έως το 2040.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News