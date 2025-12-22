Πέθανε ο τραγουδιστής Κρις Ρία

Ο βρετανός τραγουδιστής Κρις Ρία, γνωστός για τις επιτυχίες του όπως τα “The Road to Hell”, “Josephine” και “Driving Home For Christmas”, άφησε τη Δευτέρα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.

«Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο τραγουδιστής «έφυγε γαλήνια σήμερα (Δευτέρα) στο νοσοκομείο έπειτα από σύντομη ασθένεια».

Κάπως έτσι, ο τραγουδιστής που έγινε συνώνυμος με την εορταστική περίοδο που διανύουμε, από τότε που κυκλοφόρησε το «Driving Home for Christmas» το 1986, έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός κουρασμένου ταξιδιώτη που επιστρέφει στο σπίτι του για να γιορτάσει την γιορτινή αυτή ημέρα.

Ο Κρις Ρία υπήρξε μία ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα, συνδυάζοντας τα μπλουζ, την ποπ και την σοφτ ροκ σε μια πορεία που περιλάμβανε 25 στούντιο άλμπουμ.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, από ιταλό πατέρα και ιρλανδή μητέρα. Ξεκίνησε τη μουσική του πορεία εργαζόμενος παράλληλα σε διάφορες δουλειές, μεταξύ αυτών και στο εργοστάσιο παγωτού του πατέρα του. Το πρώτο του μεγάλο βήμα ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στις ΗΠΑ, με το τραγούδι ”Fool (If You Think It’s Over)”, που του χάρισε και υποψηφιότητα για Grammy.

Η ζωή του σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας: Το 2001 διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

