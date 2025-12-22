Τουρκία: Παράταση της στρατιωτικής παρουσίας στη Λιβύη με φόντο τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Με ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη, αλλά και εμφανείς πολιτικές διαφοροποιήσεις, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε την παράταση της παραμονής τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη για ακόμη 24 μήνες, βάσει διατάγματος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση προβλέπει ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί από τις 2 Ιανουαρίου 2026 έως τις αρχές του 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπλοκή της Άγκυρας στο λιβυκό πεδίο.

Η τουρκική κυβέρνηση υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης και εξυπηρετεί άμεσα τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων της κυβέρνησης βρίσκεται η αντίληψη ότι η στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη συνδέεται άρρηκτα με τη γεωπολιτική ασφάλεια της χώρας και την προάσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων στην περιοχή, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Κωνσταντινούπολη, Ν. Μανδαλίδης.

Εκ μέρους του κυβερνώντος AKP, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης και βουλευτής Αγκυρας, Φουάτ Οκτάι, τόνισε ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Οπως ανέφερε, η Τουρκία «στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του λιβυκού λαού», επικαλούμενος μάλιστα τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, που –κατά τον ίδιο– ανάγονται ήδη από τον 16ο αιώνα.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κεμαλικό CHP κράτησε επιφυλακτική στάση. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος και πρώην διπλωμάτης, Ναμίκ Ταν, ανακοίνωσε ότι το CHP θα στηρίξει την πρόταση «υπό όρους», διευκρινίζοντας ότι η ψήφος αφορά πρωτίστως την ασφάλεια των τούρκων στρατιωτών και την προοπτική ειρήνης στη Λιβύη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στήριξη αυτή «δεν συνιστά συναίνεση σε μια περιπετειώδη και αδιαφανή εξωτερική πολιτική».

Την κυβερνητική γραμμή ενίσχυσε και το ακροδεξιό MHP, σύμμαχος του AKP. Ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, Ερκάν Ακτσάι, δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη «όχι για πόλεμο, αλλά για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας».

Συνέδεσε ευθέως τη στρατιωτική παρουσία με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις συμφωνίες που –όπως υποστήριξε– κατοχυρώνουν τα τουρκικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απάντηση σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή».

Παρά τις επιμέρους ενστάσεις, αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης υπερψήφισαν τελικά το διάταγμα, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην έλλειψη διαφάνειας και σαφούς στρατηγικής όσον αφορά την τουρκική πολιτική στη Λιβύη. Το βασικό επιχείρημα όσων στήριξαν την πρόταση ήταν η ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν στο εξωτερικό.

Η απόφαση εγκρίθηκε έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης, παγιώνοντας την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη για ακόμη δύο χρόνια και επιβεβαιώνοντας ότι το λιβυκό μέτωπο παραμένει κομβικό στοιχείο της τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

