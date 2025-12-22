Ερωτευμένος Πούτιν: Ολες οι γυναίκες του τσάρου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ερωτευμένος. Το ομολόγησε ο ίδιος, μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πολύωρης ετήσιας συνέντευξης Τύπου για την κατάσταση του έθνους.

«Είπατε, σήμερα, πως πιστεύετε ότι ο έρωτας με την πρώτη ματιά υπάρχει. Βλαντίμιρ, είστε ερωτευμένος σήμερα;», ρωτήθηκε ο ρώσος πρόεδρος – η ερώτηση ήταν μάλλον στημένη. «Ναι», απάντησε, σε μια σπάνια αναφορά στη συναισθηματική ζωή του, δίχως, ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα της γυναίκας που του έχει κλέψει την καρδιά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέκαθεν καλλιεργούσε το προφίλ του προασπιστή των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών», παρότι το 2014 πήρε διαζύγιο από τη Λιουντμίλα, σύζυγό του από το 1989 και μητέρα των δύο αναγνωρισμένων θυγατέρων του, η οποία φέρεται να είχε αγανακτήσει με τις πολλές εξωσυζυγικές περιπέτειες του.

Και μάλλον είναι αλήθεια πως ο ρώσος ηγέτης δεν ήταν πότε πολύ πιστός, όπως αποκαλύπτουν οι Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχάιλ Ρούμπιν, δύο ρώσοι αντιφρονούντες δημοσιογράφοι, σε ένα πρόσφατο βιβλίο τους, γράφοντας, μεταξύ άλλων πως στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο νυν πρόεδρος της Ρωσίας φέρεται να σύχναζε στο strip club «Luna» της Αγίας Πετρούπολης, με το πρόσχημα της διεξαγωγής… συναντήσεων σχετικών με τη θέση του αντιδημάρχου που κατείχε τότε.

Το τελευταίο μεγάλο πάρτι με την παρουσία του έγινε τον Δεκέμβριο του 1999, όταν ο Πούτιν εκτελούσε, πλέον, χρέη πρωθυπουργού της Ρωσίας, περί τους έξι μήνες πριν διαδεχθεί τον Μπόρις Γιέλτσιν στην εξουσία: «Σας εύχομαι ευτυχία στη νέα χιλιετία», είχε γράψει, μάλιστα, σε έναν από τους τοίχους του νυχτερινού κέντρου με ένα σπρέι ο μετέπειτα πρόεδρος της Ρωσίας, και η ευχή διατηρήθηκε εκεί για πολλά χρόνια, έως το οριστικό κλείσιμο του κλαμπ.

Η πρώτη εξωσυζυγική σχέση που αποδίδεται στον Πούτιν, πριν γίνει πρόεδρος, ήταν εκείνη με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, μια εικοσάχρονη πρώην καθαρίστρια, την οποία του είχαν συστήσει οι σωματοφύλακες του. Η σχέση τους φέρεται να διήρκεσε αρκετά χρόνια ενώ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ρωσικός ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Proekt, το 2003 η ερωμένη του Πούτιν έφερε στον κόσμο μια κόρη: ο φερόμενος ως πατέρας της δεν την αναγνώρισε ποτέ, αλλά φρόντισε να την εξασφαλίσει, καθώς η πρώην καθαρίστρια κατέληξε να κατέχει ένα πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, και να είναι μειοψηφικός μέτοχος σε μια τράπεζα που ελέγχεται από το Κρεμλίνο.

Στην απιστία του ο Πούτιν είχε την κάλυψη του στενού του φίλου, από τα χρόνια της KGB, Ιγκόρ Σέτσιν, νυν διευθύνοντα συμβούλου της Rosneft: σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές ο ανερχόμενος Πούτιν και η άσημη Σβετλάνα συναντιούνταν σε ένα διαμέρισμα του Σέτσιν στην Αγία Πετρούπολη, έως ότου το έμαθε η σύζυγός του Σέτσιν και έσπευσε να αποκαλύψει τα πάντα στη φίλη της Λιουντμίλα, τη σύζυγο του Πούτιν.

Αλλά ο αληθινός έρωτας με την πρώτη ματιά του Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν η Αλίνα Καμπάεβα, η σπουδαία αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής και χρυσή Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, με τα περισσότερα διεθνή ΜΜΕ να εικάζουν πως σε αυτήν αναφερόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας την περασμένη Παρασκευή όταν δήλωσε πως είναι… ερωτευμένος.

Η μυστική σχέση τους διαρκεί 18 χρόνια και ήταν αυτή η πραγματική αιτία της διάλυσης του γάμου του με την Λιουντμίλα. Η Καμπάεβα και ο «τσάρος» φέρονται επίσης ως γονείς δύο γιών, ονόματι Βλαντίμιρ και Ιβάν, οι οποίοι, σύμφωνα με το βιβλίο των Μπαντάνιν και Ρούμπιν, στα μητρώα είναι εγγεγραμμένοι με το επώνυμο Σπιριντόνοφ: στο βιβλίο των δύο ρώσων δημοσιογράφων αναφέρεται σχετικά πως ο παππούς του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μάγειρας του Λένιν και του Στάλιν, ονομαζόταν Σπιρίντον Ιβάνοβιτς Πούτιν.

Ιδιοκτήτρια ενός τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων, η Καμπάεβα εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή στον χώρο της ρωσικής ρυθμικής γυμναστικής: η πρόσφατη απόλυση της Ιρίνα Βίνερ, επί σειρά ετών προπονήτριας της εθνικής ομάδας και συζύγου του ολιγάρχη Αλίσερ Ουσμάνοφ, λέγεται ότι ήταν η κατάληξη των συχνών καυγάδων της με την επίδοξη «πρώτη κυρία».

Αλλά η τόση αγάπη για την Καμπάεβα – την οποία πολλοί πιστεύουν ότι ο ρώσος πρόεδρος θα ήθελε, αργά ή γρήγορα, να βγάλει από την αφάνεια – δεν εμπόδισε τον Πούτιν να αναπτύξει ερωτικές σχέσεις και με άλλες γυναίκες, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Αλίσα Χάρτσεβα, μια φοιτήτρια η οποία πόζαρε μόνο με τα εσώρουχά της, για ένα ερωτικό ημερολόγιο αφιερωμένο στον πρόεδρο της Ρωσίας, με τη λεζάντα «Βλαντίμιρ Πούτιν you are the best!».

Το πρόβλημα είναι ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη – 17 ετών – εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τους Μπαντάνιν και Ρούμπιν, για έναν ολόκληρο χρόνο, η Αλίσα μεταφερόταν τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα στην κατοικία του προέδρου, ο οποίος και σε αυτήν την περίπτωση ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος: Η Αλίσα εξασφάλισε μια μόνιμη ερευνητική θέση στο φημισμένο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα σε μια πολύ αριστοκρατική περιοχή της Μόσχας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News