Η χήρα του Κερκ έχρισε τον Τζέι Ντι Βανς διάδοχο του Τραμπ

Πριν δολοφονηθεί ο Τσάρλι Κερκ, ετοιμαζόταν να στηρίξει τον Τζέι Ντι Βανς ως τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Τώρα, η χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή, έχει αναλάβει την ίδια αποστολή, όπως φάνηκε στο μεγάλο συνέδριο των συντηρητικών ψηφοφόρων που διοργάνωσε στην Αριζόνα, παρουσία του αμερικανού αντιπροέδρου.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο Βανς προέτρεψε τους συντηρητικούς ακτιβιστές «να πάρουν πίσω τη χώρα από τους ανθρώπους που πήραν τη ζωή» του Κερκ, καθώς η Ερικα Κερκ, δήλωσε ότι τον θεωρεί διάδοχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυο τους μίλησαν στο συνέδριο στην Αριζόνα, ενώπιον 31.000 συντηρητικών ψηφοφόρων, όπου ήταν κάτι παραπάνω από φανερός ο διχασμός εντός του κινήματος MAGA, σημείωσαν οι Times.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τον δράστη της δολοφονίας του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ως «το πρότυπο της Ακροαριστεράς για τους άνδρες» κατά την ομιλία του στο AmericaFest, την συγκέντρωση των υποστηρικτών του MAGA προς τιμήν του συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε νωρίτερα φέτος.

Ο Βανς, ο οποίος έχει γίνει καθολικός τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε τις αξίες και το όραμά του για την Αμερική, όπως είπε: «Ο χριστιανισμός είναι το δόγμα της Αμερικής -η κοινή ηθική γλώσσα από την επανάσταση μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο και μετά».

Αναγνώρισε ότι μέλη του κινήματος θα ήθελαν περισσότερες αλλαγές στην μέχρι τώρα θητεία του Τραμπ και παρέθεσε τα, κατ’αυτόν, επιτεύγματα του αμερικανού προέδρου, όπως την κατάργηση της πολιτικής ισότητας σε πολλούς τομείς της αμερικανικής ζωής, και το «να μην χρειάζεται πλέον να ζητάτε συγγνώμη που είστε λευκοί».

«Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε.

Ο Βανς προσπάθησε να παρουσιάσει τους Δημοκρατικούς ως αποξενωμένους από την πραγματικότητα, υπέρμαχους της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι «πλουτίζουν όταν εσύ φτωχαίνεις, προσλαμβάνουν τους παράνομους μετανάστες που φέρνουν για να σου πάρουν τις δουλειές, πίνουν καλό κρασί στις χώρες όπου στέλνουν τις δουλειές σου, σε λογοκρίνουν επειδή προτιμούν να καταστρέψουν το Σύνταγμα παρά να ρισκάρουν να χάσουν μια διαμάχη».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν έναν υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028 -είτε τον Γκάβιν Νιούσομ, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, είτε την Κάμαλα Χάρις- αλλά «θα τους κερδίσουμε τον επόμενο Νοέμβριο και κάθε χρόνο μετά από αυτό».

Συντηρητικοί από όλες τις ΗΠΑ και άλλες χώρες ταξίδεψαν στην τετραήμερη συγκέντρωση στην Αριζόνα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Κερκ.

Ο Κερκ είχε αποκτήσει πλήθος υποστηρικτών, νέων συντηρητικών Αμερικανών, μέσω βίντεο που ανέβαζε για τις αμβλώσεις, τον έλεγχο των όπλων και την χριστιανική πίστη.

Το συνεδριακό κέντρο ήταν γεμάτο με φωτογραφίες του. Ανθρωποι με καπέλα MAGA και μπλουζάκια με την επιγραφή «ελευθερία» έβγαζαν selfies μπροστά από ένα όχημα της αστυνομίας για την μετανάστευση, την διαβόητη ICE.

Αλλά, ενώ το επίσημο επίκεντρο της συγκέντρωσης της αμερικανικής Δεξιάς ήταν η μνήμη του Κερκ, η συζήτηση στράφηκε στο ποιος ήταν στην καλύτερη θέση για να προστατεύσει την κληρονομιά του και να κρατήσει «ζωντανό» το MAGA.

Η Ερικα Κερκ, η οποία ανέλαβε τη διεύθυνση της οργάνωσης Turning Point USA μετά τον θάνατο του συζύγου της, μίλησε στην έναρξη του συνεδρίου, ανακοινώνοντας την υποστήριξή της στον Βανς για το 2028.

Η 37χρονη μητέρα δύο παιδιών είπε ενώπιον των χιλιάδων ψηφοφόρων της Δεξιάς: «Θα πετύχουμε την εκλογή του φίλου του συζύγου μου, Τζέι Ντι Βανς, για [48ο πρόεδρο] με τον πιο ηχηρό δυνατό τρόπο».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε αυτόν τον μήνα στο Vanity Fair ότι δεν θα έθετε υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028, αν το κάνει ο Βανς: «Αν ο Τζέι Ντι Βανς θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, θα είναι ο δικός μας υποψήφιος και εγώ θα είμαι ένας από τους πρώτους που θα τον υποστηρίξουν».

Ο Βανς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του.

Εχει επανειλημμένα δηλώσει ότι προτεραιότητά του είναι οι ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης χρονιάς, όπου οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι θα μπορούσαν να χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Θα κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε και μετά από αυτό, θα καθίσω με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και θα του μιλήσω γι’ αυτό», είπε ο Βανς. «Αλλά ας επικεντρωθούμε στο τώρα».

Ο Τζέιμς Τζόνσον της JL Partners δήλωσε: «Ο Τζέι Ντι βρίσκεται σε πολύ καλή θέση. Εχει προβάδισμα 40 μονάδων στις δημοσκοπήσεις μας για το 2028 μεταξύ των Ρεπουμπλικανών».

Επιπλέον, ο Βανς προηγείται του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, τόσο μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων όσο και των αναποφάσισιστων.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ, ο οποίος έστειλε μήνυμα υποστήριξης στο συνέδριο μέσω του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, χάνει τον έλεγχο του κόμματός του, σημείωσαν οι Times.

Οι Ρεπουμπλικανοί επέκριναν τον πρόεδρό τους για μια απίστευτα μικρόψυχη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία υπαινίχθηκε ότι ο δολοφονημένος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ ήταν θύμα του «Συνδρόμου Διαταραχής Τραμπ».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ρεπουμπλικανοί στην Ιντιάνα πήγαν ενάντια στις επιθυμίες του Τραμπ όταν επαναστάτησαν ενάντια σε μια απόπειρα χειραγώγησης των εκλογών.

Διχασμένοι οι MAGA

Στο συνέδριο στην Αριζόνα, συγκεντρώθηκαν οι πιστοί του MAGA, αλλά ακόμη και εδώ υπήρχε διχόνοια.

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εξέφρασαν την απογοήτευσή τους καθώς ηγετικές προσωπικότητες του κινήματος χρησιμοποίησαν τις ομιλίες τους για να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου.

Ενα κύριο σημείο σύγκρουσης ήταν η συνέντευξη του Τάκερ Κάρλσον με τον σχολιαστή Νικ Φουέντες, ο οποίος έχει επαινέσει τον Χίτλερ.

Ο Μπεν Σαπίρο, ο συντηρητικός ομιλητής, περιέγραψε τον Κάρλσον και άλλους, ως τσαρλατάνους που «διακινούν συνωμοσιολογία και ανεντιμότητα».

Ο Κάρλσον αργότερα χλεύασε την προσπάθεια του Σαπίρο να «εκθρονίσει και να καταγγείλει» άτομα που διαφωνούσαν μαζί του.

«Υπάρχει μια ασθένεια στο κίνημα», δήλωσε ένα ανώτερο στέλεχος του MAGA στο συνέδριο.

Ο Βίβεκ Ραμασουάμι, πρώην υποψήφιος για την προεδρία που διεκδικεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για κυβερνήτης του Οχάιο, δήλωσε ότι ο Φουέντες δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο κίνημα.

«Δεν υπάρχει Αμερικανός που να είναι πιο Αμερικανός από κάποιον άλλο», είπε. «Είτε είσαι Αμερικανός είτε όχι».

Στην Αριζόνα, ο Βανς αρνήθηκε να εμπλακεί στη συζήτηση για τον Φουέντες και τον αντισημιτισμό, υποβαθμίζοντας το ρήγμα και λέγοντας ότι ήταν καλύτερο «να έχουμε ένα “ζωντανό” κόμμα με παθιασμένες συζητήσεις παρά να είμαστε ένα κόμμα ομοιοκαταληξίας όπου δεν επιτρέπεται η συζήτηση».

Αργότερα, ωστόσο, ο Βανς δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Unherd ότι «ο Νικ Φουέντες μπορεί να φάει σκατά», προσθέτοντας ότι έχει την ίδια άποψη για «όποιον επιτίθεται στη γυναίκα μου».

Ο Φουέντες έχει συχνά επιτεθεί με ρατσιστικούς όρους εναντίον της Δεύτερης Κυρίας Ούσα Βανς, η οποία είναι ινδικής καταγωγής.

«Ο αντισημιτισμός και όλες οι μορφές εθνοτικού μίσους δεν έχουν θέση στο συντηρητικό κίνημα», είπε.

Καθώς ο αντιπρόεδρος θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ο υποτιθέμενος διάδοχος του Τραμπ, ίσως αποφάσισε πλέον να παρέμβει πιο αποφασιστικά στην μάχη για τη διάσπαση του κινήματος, το οποίο χρειάζεται για να τον υποστηρίξει στην προσπάθειά του να εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο, σημείωσαν οι Times.

