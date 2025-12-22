Ποια οικονομία τα πήγε καλύτερα το 2025;

Για ακόμη μια σημαντική επιτυχία της πάλαι ποτέ δακτυλοδεικτούμενης νότιας Ευρώπης κάνει λόγο σε δημοσίευμά του ο Economist, ανακηρύσσοντας την οικονομία της Πορτογαλίας ως εκείνη με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το τρέχον έτος, με την πορτογαλική διάκριση να οφείλεται στην ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ, στον χαμηλό πληθωρισμό και σε μια ακμάζουσα χρηματιστηριακή αγορά.

Οπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του έγκριτου βρετανικού εντύπου, άλλες οικονομίες της ευρωζώνης οι οποίες αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα στη δεκαετία του 2010, όπως η ελληνική και η ισπανική, κατατάσσονται επίσης στις πρώτες θέσεις, στην έκτη και στην τέταρτη αντίστοιχα, μετά από την πρώτη θέση που κατέλαβε η Ελλάδα και το 2022 και το 2023 ενώ η Ισπανία το 2024.

Οσον αφορά τη συνολική εικόνα, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη. Τον περασμένο Απρίλιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, επενδυτές και πολλοί οικονομολόγοι προετοιμάζονταν για μια απότομη παγκόσμια ύφεση. Τελικά το παγκόσμιο ΑΕΠ πιθανότατα θα αυξηθεί κατά περίπου 3% φέτος, δηλαδή όσο και πέρυσι. Η ανεργία παραμένει χαμηλή σχεδόν παντού ενώ και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους στα χρηματιστήρια καταγράφηκαν αξιοπρεπή κέρδη. Μόνο ο πληθωρισμός προκαλεί ανησυχία, καθώς σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ κυμαίνεται πάνω από τον στόχο του 2% των περισσότερων κεντρικών τραπεζών.

Ομως εντός αυτής της συνολικής απόδοσης κρύβονται σημαντικές διακυμάνσεις, για αυτό οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές του Economist, άρχισαν να αναζητούν, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, την «οικονομία της χρονιάς», μεταξύ μιας σειράς πλούσιων, κατά το πλείστον, χωρών, με βάση πέντε παραμέτρους: του πληθωρισμού, του εύρους πληθωρισμού, του ΑΕΠ, της απασχόλησης και της απόδοσης των χρηματιστηρίων.

Μετά από την οικονομία της Πορτογαλίας, καλύτερα το 2025 τα πήγε η οικονομία της Ιρλανδίας. Αλλού στον κόσμο το Ισραήλ συνέχισε την ισχυρή ανάκαμψή του από το χάος του 2023, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ πολύ καλές επιδόσεις σημείωσε και η οικονομία της Κολομβίας (4η θέση μαζί με την Ισπανία) χάρη στη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και μια ακμάζουσα χρηματιστηριακή αγορά.

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης του Economist βρίσκονται κυρίως χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, με τις οικονομίες της Εσθονίας, της Φινλανδίας και της Σλοβακίας να καταλαμβάνουν την 34η, την 35η και την 36η θέση αντίστοιχα.

Η Γερμανία (20η θέση) τα πήγε μεν λίγο καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι καλά συνολικά, κυρίως λόγω της αδύναμης αγοράς εργασίας. Η Βρετανία (27η) είχε μια επίσης παρόμοια «μέτρια» χρονιά ενώ η Γαλλία, παρά το πολιτικό χάος, τα πήγε σχετικά πολύ καλά, με τη συνολική βαθμολογία της να την κατατάσσει στην 11η θέση.

Οσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική οικονομία βρίσκεται στη μέση (17η θέση) και τα πηγαίνει χειρότερα από την οικονομία της Ιταλίας. Η απασχόληση στην Αμερική παραμένει μεν ισχυρή αλλά δεν είναι εντυπωσιακή ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός.

