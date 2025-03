Σύνοδος Παρισιού: Ατυπη συνάντηση Μητσοτάκη-Γιλμάζ-Χριστοδουλίδη

Στο περιθώριο της παρουσίας του (εδώ) στη Σύνοδο του Παρισιού για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός είχε σύντομη άτυπη συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη (φωτογραφία κάτω).

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο οικοδεσπότης, Εμανουέλ Μακρόν (στο βίντεο και τη φωτογραφία επάνω κατά την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων), είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ (φωτογραφία κάτω), ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί επικοινωνία του γάλλου προέδρου με τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ (οι ΗΠΑ ως γνωστόν δεν μετέχουν στη Σύνοδο).

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας υποσχέθηκε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ύψους 2 δισ. ευρώ, που όπως έγινε γνωστό θα περιλαμβάνει αντιαρματικούς πυραύλους Milan, πυραύλους MICA για τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage, πυραύλους αεράμυνας Mistral, τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στη Σύνοδο του Παρισιού για την Ουκρανία συμμετέχει η πλειονότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, η ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών (οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όπως και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ενώ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και χώρες εκτός Ενωσης.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επέμεινε στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης στη Ρωσία, μέσω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

«Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι να παραμείνουμε πιστοί στον στόχο μας για την επίτευξη μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Αυτό περιλαμβάνει την διατήρηση της πίεσης επί της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων», έγραψε στο Χ.

The best way to support Ukraine is to stay consistent in our objective to reach a just and lasting peace. This means keeping up the pressure on Russia through sanctions.

I will convey this message at today’s Leaders’ meeting on peace and security for #Ukraine organised by… pic.twitter.com/csBYcIbkr1

— António Costa (@eucopresident) March 27, 2025