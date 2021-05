Σύνοδος Κορυφής: Οι 27 θα κλείσουν τον εναέριο χώρο της ΕΕ για τη Λευκορωσία

Την επιβολή κυρώσεων συζητά η Ευρωπαϊκή Ενωση έναντι της Λευκορωσίας έπειτα από την πρωτοφανή πράξη της εκτροπής του αεροσκάφους της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους για τη σύλληψη του αντιφρονούντα δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς.

Στο τραπέζι των 27 της ΕΕ που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες σήμερα Δευτέρα βρίσκονται συγκεκριμένες προτάσεις για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που αφορούν κατά κύριο λόγο τις αεροπορικές μεταφορές.

Εξετάζεται καταρχάς η διεξαγωγή έρευνας από τον ICAO για τυχόν παραβίαση των διεθνών αεροπορικών κανόνων.

Επιπλέον -και αυτό είναι κρισιμότερο μέτρο- εξετάζεται η απαγόρευση χρήσης του λευκορωσικού εναέριου χώρου από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και η απαγόρευση προσγείωσης της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας, της Belavia, στο έδαφος της ΕΕ. Τέλος, εξετάζεται ο τερματισμός των διελεύσεων transit, συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου χώρου, από τη Λευκορωσία προς την ΕΕ.

Δεν αποκλείεται, επίσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή να ενισχυθεί το ήδη υφιστάμενο καθεστώς επιβολής κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.

Στο τραπέζι υπάρχουν και επιλογές για κυρώσεις τόσο κατά προσώπων που έχουν εμπλακεί με την αεροπειρατεία, αλλά και κατά επιχειρήσεων και οικονομικών οντοτήτων που χρηματοδοτούν το καθεστώς Λουκασένκο.

Η επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας απαιτεί την ομοφωνία των κρατών-μελών της ΕΕ.

Θα υπάρξει κλιμάκωση της πίεσης κατά του Μινσκ; Η ηγεσία της ΕΕ δεν θέλει να αποκλείσει εντελώς τον δρόμο των διαπραγματεύσεων με τη Λευκορωσία, του «τελευταίου δικτάτορα στην Ευρώπη» Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει «ισχυρή απάντηση στην «απολύτως απαράδεκτη» αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair και χαρακτήρισε «εξοργιστική» τη συμπεριφορά του Μινσκ.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι το ευρωπαϊκό επενδυτικό και οικονομικό πακέτο, ύψους 3 δισεκ. ευρώ, έχει παγώσει, μέχρι η Λευκορωσία να ξαναγίνει μια δημοκρατική χώρα.

We have a 3 billion euro economic and investment package ready to go for Belarus, when it becomes democratic. pic.twitter.com/704CAyX8tZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021