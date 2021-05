Μια αεροπειρατεία, ένας δημοσιογράφος και η Αθήνα – Τι ξέρουμε ως τώρα

Το απόγευμα της Κυριακής ο Ρόμαν Προτάσεβιτς πέρασε τον έλεγχο στο «Ελ. Βενιζέλος» και επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο της Ryanair από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους. Ο Προτάσεβιτς είναι Λευκορώσος αλλά ζει στη Λιθουανία καθώς για το καθεστώς του Αλεξάντερ Λουκασένκο, του «τελευταίου δικτάτορα της Ευρώπης», είναι εχθρός και αντιμετωπίζει τη γνωστή κατηγορία που χρησιμοποιεί κάθε δικτατορία για τους αντιφρονούντες: «τρομοκρατία». Ο Προτάσεβιτς δεν έφτασε ποτέ στο Βίλνιους. Το αεροσκάφος της Ryanair διατάχθηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ για «λόγους ασφαλείας» και υπό τη συνοδεία ενός MiG-29. Εκεί ο συγκεκριμένος επιβάτης συνελήφθη.

Αφού ο «έλεγχος» ολοκληρώθηκε, το αεροσκάφος συνέχισε το ταξίδι του προς το Βίλνιους. Σε μια απαράδεκτη επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος μιας κρατικής αεροπειρατείας, η Ryanair ανέφερε ότι μετά την αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ, το ταξίδι συνεχίστηκε για «επιβάτες και πλήρωμα» προς τη λιθουανική πρωτεύουσα όπου στις 21:25 (τοπική ώρα) το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια». Λέξη για τον Προτάσεβιτς που δεν συνέχισε το ταξίδι του. Ούτε μία λέξη!

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF

— Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 23, 2021