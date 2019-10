Η Φόντα θυμήθηκε την ακτιβίστρια Τζέιν: τη συνέλαβαν σε διαδήλωση για το κλίμα έξω από το Καπιτώλιο

Ακτιβίστρια ενεργή ακόμη και 81 της αποδεικνύεται η Τζέιν Φόντα που συνελήφθη την Παρασκευή έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον την ώρα που διαδήλωνε για το κλίμα.

Η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στους 16 που συνελήφθησαν για το πταίσμα της παράνομης διαδήλωσης στην ανατολική είσοδο του Καπιτωλίου. Ο νόμος της πόλης της Ουάσινγκτον απαγορεύει την διαδήλωση σε σημεία που παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε δημόσιο κτίριο.

Γρήγορα αφέθηκε ελεύθερη. Αν καταδικαστεί μπορεί να καταβάλει πρόστιμο 250 δολαρίων και να κρατηθεί ως 90 ημέρες στη φυλακή.

Η ίδια, όπως γράφουν οι New York Times, σκοπεύει να επαναλάβει τις διαδηλώσεις κάθε Παρασκευή ως το τέλος του χρόνου. Για το σκοπό αυτό θα μετακομίσει στην Ουάσινγκτον.

81-year-old Jane Fonda got arrested on the US Capitol steps for leading a climate change protest and plans to keep doing this every week. What an absolute badass. She says she’s been inspired by Greta Thunberg’s activism. pic.twitter.com/XfzoDi4pPn

— Adam Best (@adamcbest) October 11, 2019