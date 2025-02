Συναγερμός στην ΕΕ: Eκτακτη σύνοδος των 27 υπ. Εξωτερικών για Ουκρανία και ΗΠΑ

Εκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συγκάλεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας για το πρωί της Κυριακής, στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Βασικός σκοπός να αξιολογηθούν τα μηνύματα που έλαβαν οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι από τις επαφές τους με τους αμερικανούς και τους ουκρανούς συνομιλητές τους, ανέφερε εκπρόσωπος της Κάλας.

Η σύνοδος συγκαλείται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να μετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία.

Η Ευρώπη θα ερωτηθεί αλλά τελικά θα αποκλειστεί από τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αποκάλυψε συγκεκριμένα το Σάββατο ο Κέλογκ.

Ερωτηθείς αν η Ευρώπη θα είναι παρούσα στις προγραμματισμένες συνομιλίες, ο ειδικός απεσταλμένος είπε ότι προέρχεται από «τη σχολή του ρεαλισμού, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Στους ευρωπαίους φίλους μου, θα έλεγα: μπείτε στη συζήτηση, όχι με παράπονο ότι μπορεί, ναι ή όχι, να είστε στο τραπέζι, αλλά καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες» ανέφερε.

Τα σχόλια του Κέλογκ είναι, σύμφωνα με τους αναλυτές, ακόμα ένα «καμπανάκι» στους ευρωπαίους αξιωματούχους, που επιμένουν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να είναι παρούσα στις συνομιλίες με τελευταίο σχετικό μήνυμα αυτό του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από τη διάσκεψη του Μονάχου.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες ή επιτυχείς διαπραγματεύσεις, καμία βιώσιμη ειρήνη χωρίς την Ουκρανία και χωρίς την Ε.Ε.» ανέφερε ο Κόστα.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προειδοποιήσει: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως το δικό της σχέδιο δράσης σχετικά με την Ουκρανία και την ασφάλειά μας, αλλιώς άλλοι παγκόσμιοι παίκτες θα αποφασίσουν για το μέλλον μας. Όχι απαραίτητα σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό το σχέδιο πρέπει να προετοιμαστεί τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 15, 2025