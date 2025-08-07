Συναγερμός για τα μποφόρ: Πού και πότε θα ξεπεράσουν τα 9

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε το πρωί της Πέμπτης (07.08) ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται, με ριπές που θα φτάσουν και τα εννέα μποφόρ.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, όπου επισημάνθηκε ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

– Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

– Σε αυξημένη ετοιμότητα τα yπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Τουρισμού.

– Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

–Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και παραχωρησιούχοι.

–Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

– Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι επιστήμονες της Επιτροπής, σημείωσαν πως προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης οκτώ μποφόρ, με ριπές έως εννέα, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Την Παρασκευή (08.08), θα είναι πιο δύσκολη η ημέρα, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Ηδη παρατηρήθηκαν προβλήματα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Στις 09.30 της Πέμπτης, ο άνεμος έριξε ένα μεγάλο δέντρο στην συμβολή της οδού Ερμού με την Ευαγγελιστρίας. Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε πωλητή κουλουριών ο οποίος δεν τραυματίστηκε από τύχη. Επί τόπου, έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο απομακρύνθηκε με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

Ο δήμος, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι θέτει σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα επτά με οκτώ μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα επτά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

