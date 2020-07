«Μισή» στροφή από τον Τραμπ: Θέλω να γίνουν εκλογές, αλλά ανησυχώ για τη νοθεία

Πρώτα έβαλε τη βόμβα ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα απλώς προσπαθεί να μαζέψει τα «συντρίμμια» σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Μερικές ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιδιώξει αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου, για τον φόβο της νοθείας του αποτελέσματος, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο.

Δεν έκρυψε όμως και την «ανησυχία» του για τα προβλήματα που, όπως ισχυρίζεται, θα προκαλέσουν τα εκατομμύρια των ψήφων οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικά.

«Θέλω να γίνουν εκλογές και να έχουμε αποτέλεσμα, πολύ, πολύ περισσότερο από εσάς», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω αναβολή. Θέλω να γίνουν εκλογές. Όμως δεν θέλω να αναγκαστούμε να περιμένουμε τρεις μήνες και μετά να μάθουμε ότι λείπουν ψηφοδέλτια και ότι οι εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε δημοσιεύματα στον Τύπο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, για τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει η καθυστερημένη έλευση επιστολικών ψήφων και υποστήριξε πως θα χρειάζονταν εβδομάδες, μήνες, αν όχι «χρόνια», για να ξεδιαλύνει η κατάσταση.

«Θέλω να δω αλλαγή της ημερομηνίας (των εκλογών); Όχι. Αλλά δεν θέλω να έχουμε νοθευμένες εκλογές», επέμεινε.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020