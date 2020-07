Βόμβα Τραμπ: Μήπως να αναβάλουμε τις εκλογές;

Οσοι είχαν διατυπώσει θεωρίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε ό,τι μπορούσε για να μη φύγει από τον Λευκό Οίκο –ακόμα και να μην κάνει εκλογές!– θα πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι. Από την άλλη είναι και μια ομολογία φόβου και ήττας.

Καθώς βλέπει τη δημοτικότητά του να μειώνεται και τους νεκρούς από κορονοϊό στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά χιλιάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά δημοσίως ανοικτό το ενδεχόμενο να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, 96 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Με ένα μήνυμά του –πού αλλού;– στο Twitter, 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε στον εφιάλτη της Covid-19 που έχει τσακίσει την προεκλογική του εκστρατεία, όπως βεβαίως και του αντιπάλου του, υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά προσέφυγε σε μια δικιά του θεωρία συνωμοσίας: επικαλέστηκε τον κίνδυνο… νοθείας λόγω της επιστολικής ψήφου, κάτι που βέβαια στην πράξη δεν έχει αποδειχθεί, αλλά είναι κάτι που ο ίδιος διατυμπανίζει συχνά, υπονομεύοντας εκ των προτέρων την εγκυρότητα του αποτελέσματος. Είναι μάλιστα, το επιχείρημα το οποίο πολιτικοί αναλυτές και αντίπαλοί του θεωρούν ότι θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που χάσει τις εκλογές.

Λόγω του κινδύνου από τον κορονοϊό και της ανεξέλεγκτης πανδημίας στη χώρα, είναι πάρα πολλοί οι αμερικανοί ψηφοφόροι, που δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την υγεία τους περιμένοντας ώρες στις ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα και προσερχόμενοι στις κάλπες.

Αν δεν υπάρχει η επιλογή της επιστολικής ψήφου, η αποχή μπορεί να είναι σε υψηλά επίπεδα. Για να μην γίνει αυτό, οι Δημοκρατικοί θέλουν να υπάρχει παντού η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και ο Τραμπ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να την περιορίσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγραψε στο Twitter:

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας, οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νοθευμένες στην ιστορία. Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020