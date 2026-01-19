Στο μυαλό της Μαρίας Καρυστιανού

Mε αιχμές τις ισοπεδωτικές αναφορές σε ένα «διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα» το οποίο «ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του» αλλά και στη Δικαιοσύνη η οποία κατά τη γνώμη της «δεν λειτουργεί ανεξάρτητα», η Μαρία Καρυστιανού έδωσε με φόντο θρησκευτικές εικόνες το στίγμα του κόμματος που ετοιμάζεται. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Down Town» της Κύπρου η ίδια δηλώνει πως έχει ταυτιστεί με τον «αγώνα απέναντι στη διαφθορά» και προαναγγέλλει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θέσεων το επόμενο διάστημα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Open, η Καρυστιανού άνοιξε και θέμα αμβλώσεων λέγοντας ότι «επειδή είμαι παιδίατρος διχάζομαι στο ποια δικαιώματα, της μητέρας ή του εμβρύου, πρέπει να είναι παραπάνω», δηλαδή να υπερισχύουν. Οι δηλώσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να σχολιάζει ότι «δεν θα γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες», χαρακτηρίζοντας μάλιστα «φοβερό» το γεγονός ότι μια γιατρός προχωρά σε τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις.

Σύμφωνα με συνάδελφό της, ως γιατρός η Καρυστιανού είχε αντιταχθεί (βλέπε παρακάτω) και στους εμβολιασμούς για την Covid-19. Το πακέτο αυτό (αμβλώσεις – εμβολιασμοί) είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της βάσης του κινήματος MAGA που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Εν τω μεταξύ, οι δημοσκόποι στη χώρα μας συνεχίζουν να μετρούν αλλά να μη δημοσιεύουν έρευνες για την πιθανή απήχηση του «κόμματος Καρυστιανού» με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έρχεται δεύτερο πίσω από τη ΝΔ με ένα ποσοστό στην περιοχή του 15%. Πιο πίσω οι έρευνες αυτές (που, τονίζεται, γίνονται επί υποθετικών δεδομένων) εμφανίζουν το πιθανό «κόμμα Τσίπρα» και στη συνέχεια μια σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση.

Αντί όμως για υποθετικά δεδομένα ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Και ας τα πάρουμε με τη σειρά σταθμίζοντας και τις ιδεολογικές συγγένειες που αποκαλύπτει η ρητορική της Μαρίας Καρυστιανού.

Παρακάμπτοντας τις επιθετικές δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου και όσα αποδίδονται στην ίδια τη Μαρία Καρυστιανού χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί, το πρόσωπο που ταράζει τα νερά του λεγόμενου «αντισυστημικού στρατοπέδου» είναι ένας άνθρωπος με τη δική του διαδρομή.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και επέλεξε Παιδιατρική. Επί πέντε έτη, από το 2011, εξειδικεύτηκε στην Παιδοκαρδιολογία στη Μεγάλη Βρετανία και, όπως αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό της, αποδέχθηκε και εξειδικεύτηκε «σε θεραπείες όπως η Μεταβολομική, η Κβαντική Ιατρική, η Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional Medicine και η Νευροανάδραση».

Μέχρι σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού ήταν η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη και τιμωρία των υπευθύνων της τραγωδίας των Τεμπών. Μετά τις 5/1, όταν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος και ακολούθως την παραίτησή της (13.01) από την προεδρία του Συλλόγου «Τέμπη 2023», αποκτά de facto και την ιδιότητα του πολιτικού προσώπου.

Ο σύλλογος των δημοσκόπων αποφάσισε αυτές τις ημέρες ότι δεν θα τη μετρά πριν ιδρυθεί επίσημα το «κόμμα Καρυστιανού». Προηγουμένως, ωστόσο, το υπό ίδρυση κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 14,5% στο υποθετικό ερώτημα μιας εταιρείας, πίσω από τη ΝΔ που έλαβε 23,9%.

Ποια είναι όμως η πολιτική ταυτότητα της Καρυστιανού και πώς σκοπεύει να πολιτευτεί; Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη, η εικόνα της συνδέθηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με πρωτοκλασάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, καθώς και με την «Αριστερά των κινημάτων και της ανυπακοής». Οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως π.χ. μια εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Καρυστιανού έχει συνταχθεί με το σύνθημα «δεν θα αναπνεύσουμε αν δεν σας ανατρέψουμε».

Αυτό συνέβη στις αρχές του 2025. Η ίδια, σε συνέντευξη της στο Zougla.gr στο τέλος της ίδιας χρονιάς, δήλωσε ότι ανήκε σε μια συντηρητική οικογένεια, ότι στο μακρινό παρελθόν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ και πάνω από 20 χρόνια «δεν την εκφράζει τίποτα».

Σήμερα το δεξί χέρι της είναι η Μαρία Γρατσία, πρώην υποψήφια με το κόμμα Νίκη, που κατατάσσεται στην εκκλησιαστική Δεξιά, αν όχι στην Ακροδεξιά. Στον στενό της κύκλο ανήκει επίσης ο Μιχαήλ Πατσίκας, ο οποίος είχε βασικό ρόλο στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο κ. Πατσίκας πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα μαζί με τον καθηγητή Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει την Μαρία Καρυστιανού από τα φοιτητικά της χρόνια.

«Η κυρία Καρυστιανού δεν ήταν υπέρ των εμβολιασμών και αυτό μας κατέστησε διαδικτυακούς φίλους και συνομιλητές», σημείωσε αυτές τις ημέρες ο κ. Κούβελας, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να αποκλείει το ενδεχόμενο σύμπραξης με το υπό δημιουργία κόμμα. Συνομιλητής της Καρυστιανού φέρεται ακόμη να είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών, Νίκος Σκιαδάς. Το ότι η ίδια φρόντισε να αμφισβητήσει εμμέσως πλην σαφώς το δικαίωμα στην άμβλωση, λέγοντας, τη Δευτέρα (19.01) στο Open, ότι είναι ζήτημα προς δημόσια διαβούλευση, εξηγεί κάποια πράγματα για το περιβάλλον και τις επιρροές της κυρίας Καρυστιανού.

Ποια, λοιπόν, μπορεί να είναι σήμερα τα ιδεολογικά συμφραζόμενα του «κόμματος Καρυστιανού»; Η απάντηση που δίνουν πηγές με γνώση των σκέψεων και των προετοιμασιών για το νέο κόμμα είναι ότι η κίνηση αυτή θα είναι πολυσυλλεκτική, αποφεύγοντας τα ζητήματα που «κάνουν τζιζ» (όπως, για παράδειγμα, το Μεταναστευτικό) και θα μπορούσαν να φέρουν σε σύγκρουση το αριστερό-κινηματικό στρατόπεδο με το δεξιό, εκκλησιαστικό και αντιεμβολιαστικό σκέλος τής υπό διαμόρφωση συμμαχίας.

Εξ ου, όπως λένε, η Μαρία Καρυστιανού τονίζει ότι το κόμμα θα τοποθετείται πάνω από τη διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς, ότι συγκροτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη και να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Ενώ, όπως έγραψε η εφημερίδα «Εστία», ένα από τα βασικά προτάγματα θα είναι η «δήμευση περιουσιών διεφθαρμένων πολιτικών».

Συνδυάζονται όμως μεταξύ τους το κίνημα των αντιεμβολιαστών, οι εκκλησιαστικές οργανώσεις, τα «καθαρά χέρια» («χαιρετάμε ναζιστικά, αλλά τα χέρια μας είναι καθαρά», έλεγε ο Ν. Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι το δεύτερο σκέλος είναι το σημαντικό) με την Αριστερά «των κινημάτων και της ανυπακοής» και το «ηθικό πλεονέκτημα» που χρησιμοποίησε με επιτυχία ως σύνθημα ο Τσίπρας την περασμένη δεκαετία;

Μια πρώτη απάντηση είναι ότι το έχουμε δει να συμβαίνει στην πράξη: με την κυβερνητική συμμαχία Τσίπρα-Καμμένου, τη συνύπαρξή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Χρυσής Αυγής στις πλατείες των Αγανακτισμένων, τη σύμπνοια για τη μη εκλογή του Σταύρου Δήμα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΧΑ για την ψήφιση του εκλογικού νόμου, και κυρίως τη σπουδή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης με το πρόσχημα της μη εξεύρεσης αίθουσας.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα γεφύρωσης της Αριστεράς με τους αντιεμβολιαστές και τις συναφείς θεωρίες, την απάντηση έχει δώσει με τον καλύτερο τρόπο ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπηρετούσε το δόγμα «να βάλουμε και κάποιους φυλακή» στηρίζοντας ταυτόχρονα τους αντιεμβολιαστές και τις εκδηλώσεις τους κατά την περίοδο της πανδημίας.

Οπως λένε πολιτικοί παρατηρητές, το «κλειδί» –και αυτό που φέρεται να έχει αντιληφθεί η Καρυστιανού– είναι ο σεβασμός στις ευαισθησίες των δύο πλευρών και η εστίαση σε θέματα και συνθήματα που τις ενώνουν, όπως η τιμωρία των πολιτικών και η κάθαρση. Αλλωστε, το λεγόμενο «αντισυστημικό στρατόπεδο» είναι εξαιρετικά ευρύχωρο, όπως φάνηκε το 2015 με το 61,31% του «Οχι» στο δημοψήφισμα και τη συντριπτική επικράτησή του έναντι του λεγόμενου «μετώπου της λογικής».

Ο χρόνος θα δείξει αν η Μαρία Καρυστιανού, ζυγίζοντας τις εισηγήσεις που δέχεται, θα καταφέρει να βρει το κατάλληλο μείγμα αντισυστημικής ρητορικής που θα ενώνει (εκ πρώτης όψεως) ετερόκλητες αλλά επί της ουσίας όχι και τόσο αντιθετικές δυνάμεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News