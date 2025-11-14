Στην αντεπίθεση ο Τραμπ για την υπόθεση Επσταϊν: «Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

Σε μια ακόμη προσπάθεια να αντεπιτεθεί πολιτικά και να αντιστρέψει το αφήγημα γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Επσταϊν, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε νέο μέτωπο, ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ομοσπονδιακή έρευνα για τις σχέσεις του Επσταϊν με γνωστά δημόσια πρόσωπα που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι ο Επσταϊν ήταν συνδεδεμένος με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση email του νεκρού χρηματιστή καταδικασμένου για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, στα οποία αναφέρεται και το όνομα του Τραμπ, προκαλώντας νέα αναταραχή στην Ουάσινγκτον.

Ανακοίνωσε δε, ότι θα ζητήσει από τη Γενική Εισαγγελέα Πάμελα Μπόντι να διερευνήσει τις σχέσεις του Τζέφρι Επσταϊν με άλλα υψηλόβαθμα και προβεβλημένα πρόσωπα, ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για τα email.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν τη σκευωρία Επσταϊν, η οποία αφορά Δημοκρατικούς και όχι Ρεπουμπλικάνους, για να αποσπάσουν την προσοχή από το καταστροφικό τους lockdown και όλες τις άλλες αποτυχίες τους, θα ζητήσω από τη γενική εισαγγελέα Πάμελα Μπόντι και το υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους υπέροχους πατριώτες μας στο FBI, να ερευνήσουν τη συμμετοχή και τις σχέσεις του Επσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan, την Chase και πολλά άλλα πρόσωπα και ιδρύματα, ώστε να εξακριβωθεί τι συνέβαινε μεταξύ εκείνων και του ίδιου», έγραψε συγκεκριμένα στο Truth Social.

«Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Επσταϊν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε τον χρόνο σας μαζί μου. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω», σημειώνει στην ανάρτηση του στο Truth Social o πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ επιχειρεί εδώ και μήνες να υποβαθμίσει τις ερωτήσεις που προκύπτουν σχετικά με τον υπόθεση, ασκώντας παράλληλα πίεση στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να μπλοκάρουν πρόταση που θα οδηγούσε σε ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των φακέλων του υπουργείου Δικαιοσύνης για το θέμα.

Μια ψηφοφορία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, αναμένεται να προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα.

