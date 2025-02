Steadfast Dart 2025: Δεν πέρασε το γινάτι των Τούρκων και αποχώρησαν

Η σταθερή και αμετακίνητη στάση της Ελλάδας υποχρέωσε τη γείτονα Τουρκία σε (έστω και μερική) αποχώρηση από την άσκηση του ΝΑΤΟ Steadfast Dart 2025, αφού για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε να περάσει τις επιδιώξεις της για το καθεστώς και τις δικαιοδοσίες έρευνας και διάσωσης και εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από το Συμβούλιο υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ (για την Ουκρανία) είχε στηλιτεύσει την τακτική της Τουρκίας να «αξιοποιεί» αντίστοιχες «ευκαιρίες», μέσω νατοϊκών ασκήσεων, για να προωθει την ατζέντα της στο Αιγαίο – χωρίς μάλιστα να αφήσει στο απυρόβλητο και το ίδιο το ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ είναι πάντοτε μία Συμμαχία αξιών και όλες οι ασκήσεις σχεδιάζονται με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών – μελών. Αλλος τρόπος και άλλη προσέγγιση δεν υπάρχει και δεν συγχωρείται», σημείωσε με νόημα ο υπουργός με αφορμή την απόπειρα της Αγκυρας να αποφύγει την υποβολή σχεδίων πτήσης στο FIR Αθηνών και να πετύχει αναγνώριση δικαιοδοσίας της σε περιοχές Ερευνας και Διάσωσης στο Αιγαίο.

Ενοχλημένοι οι Τούρκοι, σχολίαζαν ότι αντιστρόφως είναι η Ελλάδα που «προσπαθεί να επιβάλλει τις θέσεις της με κάθε ευκαιρία, ακόμα και σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην Ελλάδα» και ότι «τελευταία, προσπάθησαν να εισαγάγουν σε αυτή την άσκηση [Steadfast Dart 2025] κάποια ζητήματα στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης».

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Αμυνας υποστήριζαν ότι «αφού διαπιστώθηκε πως στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης υπήρχαν ζητήματα που αντιβαίνουν στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και τα οποία δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, έγιναν προσπάθειες σε ανώτατο επίπεδο στο ΝΑΤΟ για την επίλυση του ζητήματος με επαγγελματική προσέγγιση και επισημάνθηκε πως το έγγραφο δεν συνάδει με τις καθιερωμένες πολιτικές και πρακτικές του ΝΑΤΟ».

Γινόταν μάλιστα λόγος ακόμη για «τροποποίηση του εγγράφου σχεδιασμού της άσκησης σύμφωνα με τις ευαισθησίες της Τουρκίας» και για διαβουλεύσεις προς τον σκοπό αυτόν, χωρίς όμως να αναφέρεται η κατάληξή τους.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «Καθημερινής», η αδυναμία κατάληξης σε κάποια απόφαση σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων μετακύλισε το ζήτημα στους υπουργούς Αμυνας του ΝΑΤΟ,

Η βασική ένσταση της Τουρκίας συνίσταται στον τρόπο περιγραφής διαφόρων ορολογιών στην περιοχή ευθύνης του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή Ευρώπης (SACEUR), με πλέον χαρακτηριστικό τον εναέριο χώρο.

Κατά πάγια τακτική η Τουρκία επιθυμεί μια γενικόλογη αναφορά σε «νατοϊκό εναέριο χώρο» (NATO Airspace), ενώ η Αθήνα έχει προτείνει ως χρυσή τομή τη χρήση ενός όρου που θα περιλαμβάνει και την έννοια του εθνικού (NATO Nation’s Airspace).

Exercise #SteadfastDart25 is underway in Bulgaria, Greece and Romania 🇧🇬🇬🇷🇷🇴#STDT25 bolsters forces along the Alliance’s eastern flank💪

NCIA supported by providing the technology needed for secure communications🔒 Read👉https://t.co/nJGTsoSQR9#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/zlkL8SPbk8

— NCIA (@NCIAgency) February 12, 2025