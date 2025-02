Κόκκινος συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Πυρκαγιά από πλήγμα drone σε αντιδραστήρα

Εκρηξη στη σαρκοφάγο που προστατεύει τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ σημειώθηκε το βράδυ, σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Η υπηρεσία ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκε έκρηξη από τη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος εξερράγη στο δυστύχημα του 1986.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 13ης προς την 14η Φεβρουαρίου, γύρω στη 01:50, η ομάδα της ΙΑΕΑ στην περιοχή του Τσερνόμπιλ άκουσε μια έκρηξη που προερχόταν από τη νέα ασφαλή σαρκοφάγο, η οποία προστατεύει ό,τι απέμεινε από τον αντιδραστήρα 4 του πρώην πυρηνικού σταθμού, προκαλώντας πυρκαγιά. Ενημερώθηκαν ότι ένα UAV (drone) είχε χτυπήσει την οροφή του», ανέφερε η ανακοίνωση της IAEA.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, όμως τα επίπεδα ραδιενέργειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Τσερνόμπιλ, παρέμεναν σε σταθερά και κανονικά επίπεδα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τόνισε η ΙΑΕΑ.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το drone ήταν ρωσικό «με ιδιαίτερα εκρηκτική κεφαλή». Η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Η μεταλλική σαρκοφάγος που επλήγη, καλύπτει τον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ όπου είχε σημειωθεί έκρηξη τον Απρίλιο του 1986. Έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια άλλη σαρκοφάγο και τα πυρηνικά απόβλητα που βρίσκονται εκεί για να αποτρέψει την διαρροή ραδιενέργειας.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε εικόνες από το σημείο, κυρίως ένα βίντεο από την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

