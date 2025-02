Bloomberg: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία κοστίζει $3 τρισ. για τους Ευρωπαίους

Τα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι το αστρονομικό ποσό που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg Economics. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του οικονομικού βάρους στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει την Ευρωπαϊκή Ενωση στα όριά της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει να στέλνει σαφή μηνύματα προς τους ευρωπαίους ηγέτες για τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβουν, εάν θέλουν να διασφαλίσουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Μετά την επικοινωνία που είχε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την «άμεση» έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξήγησε στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η κύρια ευθύνη για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας θα πρέπει να πέσει στους ίδιους.

Οι Ευρωπαίοι αιφνιδιάστηκαν από το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Πούτιν, μια κίνηση με δραματικές συνέπειες για την οποία οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον δεν είχαν λάβει καμία ειδοποίηση, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Bloomberg.

Μία από τις πηγές του πρακτορείου αναφέρθηκε μάλιστα σε «ξεπούλημα» της Ουκρανίας, σχολιάζοντας ότι οι ΗΠΑ υποχωρούν στις βασικές απαιτήσεις του Πούτιν, πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες.

Οι εξελίξεις αποκάλυψαν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και είναι μια πρόκληση για την οποία, αυτή τη στιγμή, είναι σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστοι, συνέχισε το ρεπορτάζ του αμερικανικού Μέσου.

Με φόντο τις δυσοίωνες εκτιμήσεις αυτές το Bloomberg Economics εξέτασε το κόστος της στήριξης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας και της άμυνας, καθώς και το κόστος ενίσχυσης της στρατιωτικής ισχύος των ευρωπαϊκών χωρών, ως αποτρεπτικού μέσου για τη ρωσική επιθετικότητα.

Η ανασυγκρότηση του στρατού της Ουκρανίας, λοιπόν, θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 175 δισ. δολάρια σε διάστημα 10 ετών, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι δυνάμεις του Κιέβου όταν επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης.

Μια ειρηνευτική δύναμη 40.000 ανδρών θα κόστιζε περίπου 30 δισ. δολάρια για το ίδιο χρονικό διάστημα, αν και ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει υποστηρίξει ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερα στρατεύματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του «λογαριασμού» αφορά, κατά την ίδια εκτίμηση, στη στρατιωτική ενίσχυση των χωρών της ΕΕ και στην αύξηση του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού τους κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα περιελάμβανε συστοιχίες πυροβολικού, συστήματα αεράμυνας και πυραύλων, ενίσχυση των ανατολικών συνόρων του ευρωπαϊκού μπλοκ, προετοιμασία των στρατευμάτων της ΕΕ για ταχεία ανάπτυξη, ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας κ.ο.κ..

Αν οι τεράστιες αυτές δαπάνες χρηματοδοτηθούν με έκδοση χρέους, θα αυξάνονταν κατά επιπλέον 2,7 τρισ. δολάρια οι δανειακές ανάγκες των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ κατά την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το Bloomberg Economics.

President Trump’s plans for an end to the war in Ukraine could see Europe facing a $3 trillion bill to help Kyiv rebuild and deter further Russian aggression@AlbertoNardelli explains why the continent is still largely unprepared to take on that challenge https://t.co/k0u6FVRIwH pic.twitter.com/EmhhNQGUlo

— Bloomberg (@business) February 12, 2025