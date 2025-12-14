Σοκ στο Σίδνεϊ: Ενοπλοι άνοιξαν πυρ σε εβραϊκή γιορτή – τουλάχιστον 12 νεκροί

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον περαστικών που συμμετείχαν σε εβραϊκό εορτασμό, στην δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα (πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδας) και σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα.

Η αστυνομία της Αυστραλίας συνέλαβε έναν δράστη, τραυματισμένο, ενώ ο άλλος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά. Σε νοσοκομεία διακομίστηκαν 29 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους αστυνομικοί.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Στο σημείο αυτό της παραλίας είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύχτα της γιορτής Χάνουκα.

«Εχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του αυστραλού πρωθυπουργού Aντονι Αλμπανέζι, ο οποίος έκανε λόγο για «σοκαριστικές και καταθλιπτικές εικόνες».

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Προβλέψιμη τραγωδία»

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Αλεξ Ρίβτσιν, στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

O Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Μετά τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, στην Αυστραλία έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εναντίον συναγωγών και άλλων εβραϊκών στόχων, που έχουν προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News