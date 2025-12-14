Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Brown: Γιγαντιαία επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη

Περισσότερα από 400 μέλη των δυνάμεων επιβολή της τάξης συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης με πυροβόλο όπλο στο Πανεπιστήμιο Brown, στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Αϊλαντ των ΗΠΑ, το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο -που ανήκει στην εκλεκτή κατηγορία Ivy League των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ- παρέμενε σε lockdown αρκετές ώρες αφού ο δράστης εισήλθε κρατώντας όπλο σε ένα κτίριο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη ήταν γεμάτοι με οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, επί ώρες μετά το συμβάν.

Ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ αστυνομικοί, πράκτορες του FBI και της υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) πραγματοποιούσαν έρευνες στους δρόμους και τα κτίρια γύρω από την πανεπιστημιούπολη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα.

Ο Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κάλυκες στον τόπο του συμβάντος, αλλά δεν έδωσαν πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, το οποίο δεν είχε βρεθεί.

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο ένοπλος διέφυγε αφού πυροβόλησε εναντίον φοιτητών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley του Πανεπιστημίου Brown, οι πόρτες του οποίου δεν ήταν κλειδωμένες.

Επτά από τους εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Το Brown, που βρίσκεται στο Κόλετζ Χιλ στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Αϊλαντ, αποτελείται από εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κοιτώνες.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ», δήλωσε η πρύτανης του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

Κάτω από τα γραφεία για ώρες

Καθώς διαδίδονταν τα νέα για τους πυροβολισμούς, το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου βρίσκονταν.

Ο φοιτητής Τσιάνγκ- Χενγκ Τσιέν δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WJAR ότι βρισκόταν σε ένα εργαστήριο μαζί με άλλους τρεις συμφοιτητές του όταν έλαβε μήνυμα ότι υπάρχει ενεργός δράστης στο πανεπιστήμιο. Και οι τέσσερις μπήκαν κάτω από τα γραφεία τους και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο ώρες.

Ο Ντάνιελ ΜακΚι κυβερνήτης του Ρόουντ Αϊλαντ δεσμεύθηκε ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη. «Θα φροντίσουμε να συλλάβουμε το πρόσωπο που προκάλεσε τόσα δεινά σε τόσους πολλούς ανθρώπους», τόνισε.

Η έρευνα για τον δράστη είναι δύσκολη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους του Πρόβιντενς χθες το βράδυ, είτε για να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους είτε για να παρακολουθήσουν συναυλίες και εκδηλώσεις, εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Η αστυνομία εξέταζε προσεκτικά τα βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή και ζήτησε από αυτόπτες μάρτυρες όποια πληροφορία διαθέτουν προκειμένου να συμβάλλουν στον εντοπισμό του ενόπλου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», πρόσθεσε.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, που ορίζει τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών ως οποιοδήποτε περιστατικό με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 φέτος, ανάμεσά τους ,τουλάχιστον έξι σε σχολεία.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη την ίδια πηγή, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 500 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών.

