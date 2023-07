Σφαγή στο Κραματόρσκ: Υπέκυψε ουκρανή συγγραφέας που είχε τραυματιστεί στο εστιατόριο

Η ουκρανή συγγραφέας Βικτόρια Αμαλίνα, η οποία είχε τραυματιστεί την Τρίτη όταν οι Ρώσοι βομβάρδισαν με πύραυλο εστιατόριο στο Κραματόρσκ, υπέκυψε το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ουκρανική ΜΚΟ.

«Σας ενημερώνουμε ότι η συγγραφέας Βικτόρια Αμαλίνα απεβίωσε την 1η Ιουλίου στο νοσοκομείο Μέτσνικοφ της Ντνίπρο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ PEN Ukraine, η οποία προωθεί την ελευθερία της έκφρασης και τη λογοτεχνία στην Ουκρανία.

«Ο θάνατός της προκλήθηκε από τραύματα ασύμβατα με τη ζωή, που υπέστη κατά τον βομβαρδισμό» της Ρωσίας στο εστιατόριο στην Κραματόρσκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Ανακοινώνουμε αυτή την είδηση αφού όλα τα μέλη της οικογένειας της Βικτόριας ενημερώθηκαν και με τη συγκατάθεσή τους», συμπλήρωσε.

Η 37χρονη ουκρανή συγγραφέας τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια δείπνου στο εστιατόριο Ria Pizza, όπου σύχναζαν στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και ξένοι επισκέπτες της πόλης, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Ντνίπρο με «πολλαπλά κατάγματα στη βάση του κρανίου», ανέφερε ο νευροχειρουργός Βιτάλι Σαβένκοφ.

Η λογοτέχνης βρισκόταν στο εστιατόριο μαζί με τρεις προσωπικότητες από την Κολομβία, τον γνωστό συγγραφέα Εκτορ Αμπάντ, τον πολιτικό Σέρχιο Χαραμίγιο και τη δημοσιογράφο Καταλίνα Γκόμες, ανταποκρίτρια της εφημερίδας El Tiempo, που υπέστησαν ελαφριά τραύματα.

PEN America mourns the death of prize-winning Ukrainian author and @PenUkraine member Victoria Amelina who was struck by a Russian missile in Kramatorsk on Tuesday and died on July 1. https://t.co/1t8WmiHtZp #VictoriaAmelina #RIP pic.twitter.com/P3ctWZD9r6

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε τη Ρωσία πως «παραβίασε» το διεθνές Δίκαιο για τις ένοπλες συρράξεις προχωρώντας στον βομβαρδισμό του εστιατορίου. «Η Ρωσία επιτέθηκε σε τρεις ανυπεράσπιστους κολομβιανούς αμάχους. Κάνοντάς το, παραβίασε τα πρωτόκολλα του πολέμου», έγραψε στο Twitter ο Πέτρο, που έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του να επιδώσει «νότα διαμαρτυρίας» στη Ρωσία.

Ο θάνατος της συγγραφέως αυξάνει στους 13 νεκρούς τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων του ρωσικού πλήγματος στο εστιατόριο στην Κραματόρσκ.

Δημιουργός μυθιστορημάτων που έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, η συγγραφέας, γεννημένη στη Λβιβ, είχε «επεκτείνει τη δουλειά της πέραν της λογοτεχνίας» μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, «κατέγραφε ρωσικά εγκλήματα πολέμου στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε ακόμη στην ανακοίνωσή της η PEN Ukraine.

Rescuers have completed search and rescue operations at the site of Russia's June 27 missile strike on Kramatorsk.

On June 29, the total death toll rose to 12, as reported by Ukraine's State Emergency Service. pic.twitter.com/f1nY3pR9mv

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 29, 2023