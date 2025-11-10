Σαρκοζί: Η φυλακή είναι «πολύ σκληρή» – Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του

Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε τη Δευτέρα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, στη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Σαρκοζί βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη, της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο Σαρκοζί δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο, ότι η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

