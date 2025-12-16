«Ανεπιθύμητη» η Deutsche Welle στη Ρωσία – Η αντίδραση της Γερμανίας

Ως «ανεπιθύμητο οργανισμό» χαρακτήρισε επίσημα η ρωσική εισαγγελία τον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Deutsche Welle (DW), κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση της Μόσχας, απέναντι στα ανεξάρτητα και ξένα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση ελήφθη την Κυριακή και χαιρετίστηκε άμεσα από τη ρωσική Δούμα, η οποία είχε καλέσει την εισαγγελία να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ήδη από τον Αύγουστο του 2024.

Η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, αντέδρασε με σκληρή γλώσσα, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της Ρωσίας δεν πρόκειται να ανακόψει τη δημοσιογραφική αποστολή του φορέα. «Η Ρωσία μπορεί να μας χαρακτηρίσει “ανεπιθύμητο οργανισμό”, αλλά αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει. Αυτή η νέα προσπάθεια φίμωσης των ελεύθερων μέσων δείχνει πόσο λίγο εκτιμά το καθεστώς την ελευθερία του Τύπου και πόσο φοβάται την ανεξάρτητη ενημέρωση», δήλωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι, παρά τη λογοκρισία και τους αποκλεισμούς, η ρωσόφωνη υπηρεσία της DW φτάνει σήμερα σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ.

Στη Ρωσία, η συνεργασία με οργανισμούς που έχουν χαρακτηριστεί «ανεπιθύμητοι» συνιστά ποινικό αδίκημα, επισύροντας βαριά πρόστιμα ή ακόμη και ποινές φυλάκισης. Ποινικά κολάσιμη θεωρείται ακόμη και η απλή κοινοποίηση περιεχομένου τέτοιων μέσων, για παράδειγμα άρθρων στα κοινωνικά δίκτυα. Η απαγόρευση συνεργασίας ισχύει και εκτός ρωσικής επικράτειας, επηρεάζοντας άμεσα Ρώσους πολίτες που εργάζονται ή συνεργάζονται με τη Deutsche Welle.

Η DW είχε ήδη χαρακτηριστεί από το 2022 ως «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία, κατηγορία που αποδίδεται σε μέσα και οργανισμούς με ξένη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, της είχε απαγορευτεί η μετάδοση ειδήσεων, το στούντιό της στη Μόσχα είχε εξαναγκαστεί σε έξωση, ενώ είχε αποκλειστεί και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com.

Στην ίδια λίστα «ανεπιθύμητων οργανισμών» περιλαμβάνονται και άλλα γνωστά μέσα και οργανώσεις, όπως τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.

Αντιμέτωπη με τη λογοκρισία, η Deutsche Welle βασίζεται πλέον όλο και περισσότερο σε ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσει το ρωσικό κοινό, αξιοποιώντας εργαλεία όπως το πρόγραμμα πλοήγησης Tor, η πρόσβαση μέσω VPN και η ειδική εφαρμογή της DW, προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς.

Η απόφαση της Μόσχας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από τη γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανταπόκριση της Φαίης Καραβίτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Κορνέλιους καταδίκασε τη «συνεχιζόμενη καταστολή» σε βάρος της Deutsche Welle, εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη προς τους δημοσιογράφους «εντός και εκτός Ρωσίας που δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τις κρατικά οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης να περάσουν απαρατήρητες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γιόζεφ Χιντερζέερ, χαρακτήρισε την απόφαση της Ρωσίας «εντελώς αβάσιμη», σημειώνοντας ότι «η καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο» στη χώρα και ότι «ουσιαστικά δεν υφίσταται ελευθερία του Τύπου». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η γερμανική πρεσβεία βρίσκεται σε επαφή με Γερμανούς δημοσιογράφους και επαγγελματίες των ΜΜΕ στη Ρωσία για την παροχή υποστήριξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν προβλέπονται περαιτέρω μέτρα από τη γερμανική πλευρά.

Η Μόσχα συνεχίζει να χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητες» οντότητες που, όπως υποστηρίζει, απειλούν την εθνική της ασφάλεια, μια πρακτική που εντείνει το κλίμα φόβου και περιορίζει δραστικά τον χώρο της ανεξάρτητης ενημέρωσης στη χώρα.

