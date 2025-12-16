Στο υψηλότερο επίπεδο 4ετίας η ανεργία στις ΗΠΑ – Εφθασε στο 4,6%

Στο υψηλότερο επίπεδο για διάστημα που ξεπερνά τα τέσσερα έτη διαμορφώθηκε η ανεργία στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, φθάνοντας στο 4,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εργασίας της χώρας παραμένει αδύναμη και πλήττοντας τη ρητορική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει ξεκινήσει μία «χρυσή εποχή για την Αμερική».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Στατιστικών για την αγορά Εργασίας (BLS), κατά τον Νοέμβριο δημιουργήθηκαν 64.000 νέες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας ήταν το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2021 και αυξημένο σε σχέση με το 4,4% του Σεπτεμβρίου 2025. Το BLS δεν παρείχε στοιχεία για τον Οκτώβριο λόγω της πρόσφατης αναστολής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έκθεση προσφέρει μια κρίσιμη εικόνα της οικονομικής υγείας των ΗΠΑ μετά τη διακοπή λειτουργίας του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία ανέστειλε τη δημοσίευση πολλών επίσημων στατιστικών στοιχείων. Προστίθεται σε μια μικτή εικόνα για την οικονομία, με την αγορά εργασίας να αποδυναμώνεται, τον πληθωρισμό να παραμένει αυξημένος, αλλά την αύξηση του ΑΕΠ να αναμένεται ισχυρή στο τρίτο τρίμηνο, όπως σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Παράλληλα είναι μία ανακοίνωση που έρχεται μετά τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed για τρίτη φορά το 2025, οδηγώντας το κόστος δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο τριετίας, έπειτα από μία συνεδρίαση κατά την οποία τα μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ διαφώνησαν σχετικά με το αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους κινδύνους για τον πληθωρισμό ή την απασχόληση.

Η έκθεση αναμένεται επίσης να τροφοδοτήσει περαιτέρω εκκλήσεις για χαμηλότερα επιτόκια από τον Τραμπ, ο οποίος έχει εντείνει την πίεση προς τη Fed να αυξήσει τον ρυθμό και την έκταση των παρεμβάσεων στο κόστος δανεισμού. «Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος πιστεύει πως τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι χαμηλότερα και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι συμμερίζονται αυτή την άποψη», δήλωσε στο CNBC ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και φαβορί για να διαδεχθεί τον Πάουελ στην προεδρία της Fed, μετά τη δημοσίευση της έκθεσης.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας οφείλεται εν μέρει σε αύξηση της ανεργίας στους νέους, η οποία ανέβηκε από 13% τον Σεπτέμβριο σε 16% τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι διακυμάνσεις σε αυτή τη δημογραφική ομάδα δεν είναι ασυνήθιστες. Αντισταθμίζοντας εν μέρει το αρνητικό κλίμα, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε συνολικά κατά 121.000 θέσεις τους δύο μήνες, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσλαμβάνουν με σταθερό ρυθμό.

