Αυτοκριτική Μερτς για την κατάσταση στη Γερμανία: «Πολύ άσχημο το κλίμα»

Με μελανά χρώματα σκιαγράφησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση στη Γερμανία, μιλώντας στους βουλευτές της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), κάνοντας λόγο για ένα «πολύ άσχημο» κλίμα στη χώρα, το οποίο -όπως παραδέχθηκε- είναι «απολύτως δικαιολογημένο».

Την ίδια στιγμή, περιέγραψε ως «δραματική» την οικονομική εικόνα σε δήμους και κοινότητες, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον ρόλο που διαδραμάτισε η Γερμανία στη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, που μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ Φαίη Καραβίτη, ο κ. Μερτς αναφέρθηκε στην έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, επισημαίνοντας ότι αντανακλά πραγματικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη να συσταθεί άμεσα η επιτροπή για τις συντάξεις, ώστε το 2026 να υπάρξει –όπως είπε χαρακτηριστικά– μια «επανάσταση» στις συντάξεις γήρατος. Διευκρίνισε ότι η προσδοκία αυτή δεν αποτελεί ευσεβή πόθο, αλλά στηρίζεται στην προγραμματική συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι απαιτείται συνολική αναδιοργάνωση όλων των κλάδων της ασφάλισης γήρατος.

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε επίσης δικαιολογημένη τη γκρίνια των πολιτών για τις χρόνιες καθυστερήσεις σε έργα υποδομής. Αναφέρθηκε σε γέφυρες και οδικά δίκτυα των οποίων η ανακαίνιση έχει παγώσει επί δεκαετίες, εξαιτίας «παράλογων» γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είναι ο χαρακτηρισμός αυτών των έργων ως «υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος», ώστε να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερα ανησυχητική περιέγραψε την οικονομική κατάσταση των δήμων και των κοινοτήτων, οι οποίοι αναμένεται να κλείσουν τη χρονιά με έλλειμμα της τάξης των 30 έως 35 δισ. ευρώ. Οπως εξήγησε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει πλέον τα δημοσιονομικά περιθώρια ούτε για αύξηση φορολογικών εσόδων ούτε για την εκκίνηση νέων προγραμμάτων στήριξης. «Η μετατόπιση φορολογικών εσόδων εις βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν μπορεί να συνεχιστεί», προειδοποίησε.

Παρά το βαρύ εσωτερικό κλίμα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε υπερήφανος για τη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που φιλοξενήθηκε στο Βερολίνο. Οπως ανέφερε, «για πρώτη φορά φέραμε κοντά Ευρωπαίους, Ουκρανούς και Αμερικανούς σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, παρουσιάζοντας ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία». Κατά τον ίδιο, η Γερμανία απέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι «θέλουν και μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης».

Η στάση του καγκελαρίου στο ουκρανικό ζήτημα προκάλεσε θετικά σχόλια και στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γενς Σπαν, φέρεται –σύμφωνα με την BILD– να επαίνεσε τον Μερτς για τον τρόπο με τον οποίο ηγείται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, δηλώνοντας ότι «η χώρα μπορεί να είναι υπερήφανη για όσα κάνει ο καγκελάριος για την ειρήνη και την ελευθερία».

