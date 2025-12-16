Η Αντζελίνα αποκαλύπτει τα σημάδια της μαστεκτομής

«Η ζωή είναι πιο δυνατή. Το θάρρος είναι κάτι που πρέπει να μοιράζεται», δηλώνει η Αντζελίνα Τζολί σε αποκλειστική της συνέντευξη στο TIME France, κοσμώντας μάλιστα το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής (και πρώτης διεθνούς) έκδοσης του ιστορικού αμερικανικού περιοδικού.

Οσον αφορά το θάρρος που πρέπει να μοιράζεται μεταξύ όσων το έχουν ανάγκη, η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός και ανθρωπίστρια αποφάσισε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τις ουλές από τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε προληπτικά το 2013, όταν ήταν 37 ετών, λόγω της γενετικής προδιάθεσής της στον καρκίνο.

Στόχος της είναι, φυσικά, να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, τον πιο συνηθισμένο καρκίνο μεταξύ των γυναικών παγκοσμίως και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, με το TIME France να κάνει λόγο για «ισχυρή χειρονομία» και «σύμβολο ελπίδας» που ενθαρρύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση και την πρόληψη.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ. Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους ουλές», είπε η Αντζελίνα Τζολί.

Από τον καρκίνο η καταξιωμένη (βραβευμένη και με Οσκαρ) ηθοποιός έχασε την μητέρα της, καθώς επίσης τη γιαγιά της και μια θεία της. Οταν αποκάλυψε δημοσίως, το 2013, ότι είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή προληπτική μαστεκτομή, οι προληπτικοί έλεγχοι στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 20% – και αυτός είναι ο στόχος και σήμερα, 12 χρόνια μετά, δεδομένου ότι μέσω τακτικών προληπτικών εξετάσεων θα μπορούσαν να προλαμβάνονται κάθε χρόνο έως και 20.000 νέες περιπτώσεις στη χώρα.

Στη φωτογραφία εξωφύλλου η Τζολί πόζαρε φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ με ντεκολτέ και καλύπτοντας με το αριστερό της χέρι το δεξί στήθος της. Φωτογραφίες όπου φαίνονται οι ουλές από την επέμβαση θα συνοδεύουν ολόκληρη τη συνέντευξή της στο πρώτο τεύχος του TIME France, το οποίο θα κυκλοφορήσει την 18η Δεκεμβρίου.

Τον Μάρτιο του 2015, με άρθρο της στους New York Times, η Τζολί αποκάλυψε πως είχε επίσης υποβληθεί σε προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων. Είχε γράψει, μεταξύ άλλων, πως σχεδίαζε την επέμβαση εδώ και «κάποιο καιρό», ώστε «τα παιδιά μου να μη χρειαστεί ποτέ να πουν “Η μαμά πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών”» (αιτία θανάτου της δικής της μητέρας, το 2007, σε ηλικία 56 ετών).

Στο «Couture», την τελευταία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί (σε σκηνοθεσία Αλίς Βινοκούρ), η 50χρονη ηθοποιός υποδύεται μια αμερικανίδα κινηματογραφίστρια που, ενώ βρίσκεται στο Παρίσι για τα γυρίσματα μια; ταινία;, πληροφορείται ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

«Αυτή είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Ενιωσα αμέσως μια βαθιά σύνδεση με τη Μαξίν Γουόκερ, τον χαρακτήρα μου. Πάντα θαύμαζα το έργο της Αλίς. Είναι μια εξαιρετική σκηνοθέτρια και ο τρόπος που προσεγγίζει την ασθένεια είναι μοναδικός. Πολύ συχνά οι ταινίες για τους αγώνες των γυναικών –ειδικά κατά του καρκίνου– μιλούν για το τέλος και τη θλίψη, σπανίως για τη ζωή. Η Αλίς έκανε μια ταινία για τη ζωή και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που τα ευαίσθητα θέματα που θίγει αντιμετωπίζονται με τόση λεπτότητα», ανέφερε η Αντζελίνα Τζολί στο TIME France.

