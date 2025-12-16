Με «λουκέτο διαρκείας» απειλούν οι εργαζόμενοι στο Λούβρο

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα μάθουμε αν το Λούβρο, αυτό το εμβληματικό παρισινό μουσείο και συγχρόνως αστείρευτη πηγή εσόδων για το γαλλικό κράτος, θα κλείσει απ’ αόριστον, έγραψε η Repubblica. Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου παρέμεινε κλειστό, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του, και την περασμένη Δευτέρα το έκλεισε η απεργία των εργαζομένων.

«Περνούμε ημέρες εορτών, κατά τις οποίες το Λούβρο είναι κατάμεστο από επισκέπτες, και η κινητοποίηση των συνδικάτων απειλεί να παραλύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα το ίδρυμα, αυτό το σύμβολο του γαλλικού πολιτισμού». Το δημοσίευμα έδωσε και την πληροφορία ότι «αρκετοί τουρίστες πήγαν στην πύλη του Λούβρου ματαίως, αν και η απεργία είχε ανακοινωθεί εγκαίρως».

Πιο αναλυτικά: «Το πρωί της Δευτέρας περίπου 400 υπάλληλοι επί συνόλου 2.200 ψήφισαν υπέρ του κλεισίματος». Οι εργαζόμενοι του Λούβρου καταγγέλλουν τις μη βιώσιμες συνθήκες εργασίας και απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές επισκευές του όλου οικοδομήματος. «Η κρίση είναι μεγάλη, καθώς το μουσείο δεν έχει συνέλθει ακόμη από την κλοπή των ‘‘κοσμημάτων του στέμματος’’, που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Κάποιες συλλήψεις έγιναν, αλλά τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν. Ισως κατέληξαν εκτός Γαλλίας.

»Από τότε, όμως, εμφανίστηκαν και δομικά προβλήματα σε αρκετές πτέρυγες του οικοδομήματος, μάλιστα προσφάτως συνέβη και σοβαρή διαρροή νερού, η οποία κατέστρεψε εκατοντάδες αρχαία βιβλία». Η κατάρα των φαραώ, με κάποια καθυστέρηση έστω, φαίνεται ότι επέπεσε στο Λούβρο!

Η απεργία κηρύχθηκε από τα συνδικάτα, καταγγέλλοντας την προοδευτική επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και τη χρόνια έλλειψη προσωπικού. «Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι είναι η τελευταία γραμμή άμυνας πριν από την κατάρρευση του μουσείου» αναφέρει η επιστολή που εστάλη στο υπουργείο, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τη νυν διοίκηση του μουσείου για τη χρόνια παραμέληση.

Οι εργαζόμενοι περιγράφουν έναν διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας και μιλούν για αντιφατικές οδηγίες που τους εμποδίζουν να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων, ιδίως στην ασφάλεια και στην υποδοχή των επισκεπτών, αυξήσεις μισθών και αναθεώρηση των προτεραιοτήτων δαπανών.

Η κριτική έχει ενταθεί υπό το φως της πρόσφατης έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επισημαίνει χρόνιες καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας και στη συντήρηση των υποδομών. Οι δικαστές έδειξαν με το δάχτυλο τη διοίκηση, η οποία έχει δώσει προτεραιότητα σε μεγάλα έργα και σε αγορές έργων τέχνης αντί για τη συντήρηση του μουσείου. «Και η έκθεση δικαιώθηκε από τις εξελίξεις».

Ιδού πώς: «Εκτός από τις πλημμύρες στους χώρους με τις αιγυπτιακές αρχαιότητες και το προληπτικό κλείσιμο της Πινακοθήκης Campana, αποκαλύφθηκε και το εύθραυστον των δοκών στην πτέρυγα Sully». Οι εργαζόμενοι, συνέχισε το ρεπορτάζ, διαμαρτύρονται και για την κατά 45% αύξηση των τιμών εισιτηρίων για τους επισκέπτες εκτός ΕΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί να ισχύσει από τον Ιανουάριο και προορίζεται να χρηματοδοτήσει μέρος των εργασιών ανακαίνισης.

Το συγκεκριμένο μέτρο αμφισβητείται από τα συνδικάτα και από ένα τμήμα του τουριστικού τομέα, καθώς εγείρονται φόβοι ότι η ακρίβεια θα υπονομεύσει την ευημερία ενός ιδρύματος που υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, το 69% των οποίων ήταν αλλοδαποί. Μάλιστα η κρίση είναι πλέον τέτοια, που η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί αποφάσισε να διορίσει ένα είδος κυβερνητικού «επιτρόπου» παράλληλα με τον πρόεδρο του Λούβρου.

Μετά την κλοπή των κοσμημάτων η διοίκηση παραδέχτηκε τα κενά ασφαλείας και προσφέρθηκε να παραιτηθεί, χειρονομία που απέρριψε η υπουργός Πολιτισμού. Αλλά τώρα η διοίκηση θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με τον «επίτροπο», τον ανώτερο κρατικό αξιωματούχο που διηύθυνε και την ανακατασκευή της Παναγίας των Παρισίων. Αυτός έχει αναλάβει από την υπουργό Πολιτισμού εντολή για «βαθιά αναδιοργάνωση του μουσείου».

Την Τετάρτη η διοίκηση του Λούβρου θα απολογηθεί και ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας όσον αφορά τις ελλείψεις των μέτρων ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν έπειτα από την κλοπή των κοσμημάτων, αλλά και για την κακή εκτίμησή της ως προς τον κίνδυνο εισβολής κακοποιών.

