Παρίσι: Τρεις κρατούμενοι απείλησαν τον Σαρκοζί μέσα στη φυλακή

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού Λα Σαντέ ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρονται να απείλησαν τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μπήκε στη φυλακή την Τρίτη.

Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να τους εμφανίζει να τον απειλούν και να τον προπηλακίζουν κατά την είσοδό του στη φυλακή, μετέδωσαν αρκετά γαλλικά δίκτυα επικαλούμενα το γραφείο του εισαγγελέα.

Το οπτικό υλικό φέρεται ότι ελήφθη από κρατούμενο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής. Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει πενταετή ποινή φυλάκισης. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους.

