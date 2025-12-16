Ζελένσκι: Εντός ημερών η παρουσίαση της νέας ειρηνευτικής πρότασης στη Μόσχα

Οι προτάσεις που διαπραγματεύονται ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι για μια συμφωνία που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες στον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ενδέχεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να τις παρουσιάσουν στο Κρεμλίνο, πριν από πιθανές νέες συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σχέδιο ειρήνης που συζητήθηκε με τις ΗΠΑ κατά τις συνομιλίες στο Βερολίνο τη Δευτέρα είναι «όχι τέλειο, αλλά απολύτως εφαρμόσιμο», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά το τέλος των επαφών, όπως έγραψε το Associated Press. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ορισμένα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως το μέλλον των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ φαίνεται να αποκτούν δυναμική. Καθώς, όμως, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στη Μόσχα, ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν ενδέχεται να απορρίψει ορισμένες από τις προτάσεις που επεξεργάστηκαν αξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον, το Κίεβο και τη Δυτική Ευρώπη, ιδίως εκείνες που αφορούν μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι μετά τις συνομιλίες στο Βερολίνο «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Σύμφωνα με αξιωματούχο χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η πρόταση ασφάλειας βασίζεται στη δυτική στήριξη για τη διατήρηση της ισχύος του ουκρανικού στρατού.

Οπως ανέφερε, «οι Ευρωπαίοι θα ηγηθούν μιας πολυεθνικής και πολυδιάστατης δύναμης για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την ασφάλεια της χώρας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, ενώ οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της εκεχειρίας, με διεθνή συμμετοχή».

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε την Τρίτη ότι η Μόσχα επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. «Αν η Ουκρανία αναζητά στιγμιαίες και μη βιώσιμες λύσεις, είναι απίθανο να συμμετάσχουμε. Θέλουμε ειρήνη, όχι μια εκεχειρία που θα δώσει στην Ουκρανία χρόνο να ανασυνταχθεί και να συνεχίσει τον πόλεμο. Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη στο μέλλον», δήλωσε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ Ουκρανίας και Ευρώπης σε περίπου 90% του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει συντάξει η Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

Παρά την πρόοδο, παραμένουν σοβαρά εμπόδια, με κυριότερο το ζήτημα των εδαφών. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το Κίεβο αποκλείει το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Μόσχας σε οποιοδήποτε τμήμα του Ντονμπάς, της οικονομικά σημαντικής περιοχής της ανατολικής Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει πλήρως καμία από τις δύο, ωστόσο ο Τραμπ έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ίσως αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη.

«Οι Αμερικανοί προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο ουκρανός ηγέτης πριν από την επίσκεψή του στην Ολλανδία την Τρίτη. «Προτείνουν μια “ελεύθερη οικονομική ζώνη” στο Ντονμπάς. Θέλω όμως να τονίσω ξεκάθαρα: η “ελεύθερη οικονομική ζώνη” δεν σημαίνει έλεγχο από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ο Πούτιν απαιτεί να αναγνωριστούν ως ρωσικά όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί σε τέσσερις βασικές περιφέρειες, καθώς και η Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι, αν ο ρώσος πρόεδρος απορρίψει τη διπλωματική οδό, η Ουκρανία αναμένει ενισχυμένη πίεση από τη Δύση, με αυστηρότερες κυρώσεις και επιπλέον στρατιωτική βοήθεια, όπως προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Οπως είπε, αυτό που καθοδηγεί το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις είναι η ανάγκη η Ρωσία να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. «Γι’ αυτόν τον πόλεμο, για όλους τους θανάτους, για όλο τον πόνο που προκάλεσε», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι Ουκρανία και ΗΠΑ προετοιμάζουν έως και πέντε έγγραφα που σχετίζονται με το συνολικό πλαίσιο ειρήνης, αρκετά από τα οποία αφορούν ζητήματα ασφάλειας.

Εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών στο Βερολίνο: «Σε γενικές γραμμές, υπήρξε μια ξεκάθαρη επίδειξη ενότητας. Ηταν πραγματικά θετικό το γεγονός ότι αποτυπώθηκε η ενότητα των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

