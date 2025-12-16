Μπλόκο της Αρχής Βουρλιώτη σε πέντε εταιρείες εμπορίας καυσίμων για σχέσεις με τη Ρωσία

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών εμπορίας καυσίμων, λόγω σχέσεων με το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία.

Οι εν λόγω εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο που συνδεεται με το ρωσικό καθεστώς.

Κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος των πέντε εταιρειών και έχει διπλή υπηκοότητα (Πακιστάν και Καναδά).

