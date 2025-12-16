Ισπανία: Εθνικό πάσο μετακινήσεων με 60 ευρώ τον μήνα ανακοίνωσε ο Σάντσεθ

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας καθιερώνει την εθνική κάρτα δημόσιων μεταφορών, που θα επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν οπουδήποτε στη χώρα με λεωφορείο ή τρένο καταβάλλοντας ένα ενιαίο μηνιαίο αντίτιμο 60 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία δηλώνοντας ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου και ότι στόχος της είναι «να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι Ισπανοί αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες».

Η ανακοίνωση για το πάσο –το κόστος του οποίου για το κράτος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί– έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ. Κατά το τελευταίο διάστημα, το στενό του περιβάλλον, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) και η κυβέρνησή του έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κατηγοριών για διαφθορά και σεξουαλική παρενόχληση.

Παρά τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να κυβερνά. Υποστήριξε ότι η Ισπανία «κινείται στη σωστή κατεύθυνση» και η κυβέρνησή του διαθέτει «την ενέργεια και την αποφασιστικότητα» για να ολοκληρώσει τη θητεία της έως το 2027.

Ο ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το νέο πάσο απτό παράδειγμα της δέσμευσης της κυβέρνησης να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Θα κοστίζει 30 ευρώ τον μήνα για όσους είναι κάτω των 26 ετών και θα καλύπτει μετακινήσεις με προαστιακά και μεσαίων αποστάσεων τρένα, καθώς και εθνικές γραμμές λεωφορείων.

Σύμφωνα με τον Σάντσεθ το πρόγραμμα θα μπορούσε να μειώσει τα έξοδα μετακίνησης ορισμένων εργαζομένων έως και κατά 60%. «Μιλάμε για περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους που θα πληρώνουν λιγότερα κάθε μήνα για να πάνε στη δουλειά τους, να επιστρέψουν στο σπίτι ή να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση: να κάνεις τα σημαντικά πιο εύκολα για τον απλό πολίτη».

Το ισπανικό μέτρο ακολουθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία της Γερμανίας, η οποία το 2023 εισήγαγε εισιτήριο 49 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας περιφερειακά τρένα, μετρό, τραμ και λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον Guardian.

Παράλληλα με την παρουσίαση της εθνικής κάρτας και την υπεράσπιση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο Σάντσεθ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες κατηγορίες διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τόνισε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα του αντέδρασαν «με αποφασιστικότητα και όχι με ανοχή» απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι παραμένουν «απόλυτα προσηλωμένοι στον φεμινισμό» και στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης.

Οι φωνές υπέρ πρόωρων εκλογών ενισχύθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον επικεφαλής της Ισπανικής Επισκοπικής Διάσκεψης, ο οποίος δήλωσε ότι έφτασε η ώρα να αποφασίσουν οι πολίτες. Η παρέμβαση αυτή απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τον Σάντσεθ, ο οποίος απάντησε: «Η εποχή που οι επίσκοποι αναμειγνύονταν στην πολιτική τελείωσε με την έναρξη της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News