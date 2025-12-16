Μακελειό στο Σίδνεϊ: Το ταξίδι στις Φιλιππίνες και οι τζιχαντιστικές σημαίες

Την περασμένη Κυριακή οι Πακιστανοί Σατζίντ και Ναβίντ Akram, πατέρας και γιος, 50 και 24 ετών αντιστοίχως, είπαν στους οικείους τους ότι θα πήγαιναν για ψάρεμα, όμως πήγαν σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα γεμάτο με όπλα (κάποια αγορασμένα νομίμως) και με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ηταν η δική τους αποθήκη πυρομαχικών. Από εκεί αναχώρησαν εξοπλισμένοι για την παραλία Μπόνταϊ όπου σκότωσαν μαζικά τούς πανηγυρίζοντες το Χάνουκα εβραίους. Η Corriere della Sera έγραψε λεπτομέρειες για την προμελέτη του εγκλήματος και για τις κινήσεις των δραστών.

Οι νέες πληροφορίες, σημείωσε ο Γκουίντο Ολίμπιο, συντάκτης θεμάτων ασφαλείας, δεν αποκλείουν την ανάμειξη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο συμβάν, αφού οι αστυνομικοί του Σίδνεϊ βρήκαν στο αυτοκίνητο των Ακράμ δύο σημαίες του. Αλλωστε το 2019 ο 24χρονος Ναβίντ είχε τεθεί υπό αστυνομική παρακολούθηση εξαιτίας υποψιών για διασυνδέσεις με τους τζιχαντιστές, όμως δεν προέκυψε εις βάρος του κανένα στοιχείο ικανό να οδηγήσει σε σύλληψη. Είναι πιθανόν, λοιπόν, οι δύο δολοφόνοι να ορκίστηκαν πίστη στο κίνημα ISIS και όχι απλώς να εμπνεύστηκαν από αυτό. Προς το παρόν, πάντως, η αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει το προφίλ τους.

Ο πατέρας εισήλθε στην Αυστραλία το 1998 με τουριστική βίζα, όμως παρέμεινε εκεί και άνοιξε μπακάλικο. Ο γιος του γεννήθηκε στην Αυστραλία, ολοκλήρωσε τις θρησκευτικές σπουδές του και έγινε εργάτης, ώσπου έχασε τη δουλειά του πριν από μερικούς μήνες. Ο πατέρας έγινε μέλος σκοπευτικού συλλόγου, κάτι που του άνοιξε την πόρτα της οπλοκατοχής. Απέκτησε πολλά τουφέκια, όλα τους δεόντως καταχωρισμένα, τα οποία χρησιμοποίησε στην επιδρομή κατά την οποία έπεσε και ο ίδιος νεκρός από αστυνομικά πυρά. Ο γιος του, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, συγκεντρώνει πλέον όλη την προσοχή.

Μένει να δούμε, σχολίασε ο Ολίμπιο, πώς αποφασίστηκε το χτύπημα στην παραλία. Ισως το οικογενειακό δίδυμο ανταποκρίθηκε σε μία από τις πολλές εκκλήσεις που εξαπέλυσαν οι προπαγανδιστές ή ενδεχομένως παρακινήθηκε από κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Οι επαφές τους με το ισλαμικό κέντρο Medina Dawa ελέγχονται, ενώ στο μικροσκόπιο μπήκε και ένα ταξίδι που έκαναν οι δυο τους στις Φιλιππίνες τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της σφαγής. Διότι στις Φιλιππίνες δρουν ένοπλες ριζοσπαστικές ομάδες. Πρόσθετο στοιχείο ενδιαφέροντος, συνέχισε ο ιταλός δημοσιογράφος, είναι το γεγονός της οικογενειακής δράσης. Και τούτο διότι στις φονταμενταλιστικές ομάδες οι στενοί δεσμοί μεταξύ των μελών, ιδίως οι συγγενικοί, αποτρέπουν την προδοσία και εξασφαλίζουν την ομερτά.

Ο Ολίμπιο έκλεισε το ρεπορτάζ του με την επισήμανση ότι κατά το παρελθόν η αυστραλέζικη αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε αποτρέψει συνωμοσία οργανωμένη από ομάδα αδελφών και εξαδέλφων και με σκοπό την κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους των Εμιράτων. Εκείνο το περιστατικό, ανέφερε, ήταν έμμεση επιβεβαίωση της συνεχούς απειλής η οποία εμφανίζεται στην Αυστραλία με διαφορετικές μορφές, ακόμη και με αυτήν των «μοναχικών λύκων». Τέλος, έγραψε την εξής πρόταση: «Ο αριθμός αυτών των των περιστατικών έχει αυξηθεί παράλληλα με τη σύγκρουση στη Γάζα».

