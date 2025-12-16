Σε δύο ταμπλό η Ουγγαρία στην ενέργεια: LNG από τις ΗΠΑ, φυσικό αέριο από τη Ρωσία

Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ενωση επιχειρεί να απογαλακτιστεί ενεργειακά από τη Ρωσία, η Ουγγαρία στέλνει ένα διπλό μήνυμα: ανοίγει την πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά ταυτόχρονα κρατά τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα.

Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε την υπογραφή πενταετούς σύμβασης προμήθειας LNG με την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron, μέσω της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας MVM.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, η συμφωνία προβλέπει την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια, μετέδωσε το Reuters.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντάνλι, ο ούγγρος υπουργός μίλησε για μια «χρυσή εποχή» στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, οι οποίες είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ.

Παρά τη νέα αυτή συμφωνία, η Ουγγαρία των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει ο στενότερος εταίρος του Κρεμλίνου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις εκκλήσεις τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ για δραστική μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν δεσμεύτηκε προσωπικά στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εισάγει ρωσικούς υδρογονάνθρακες, παρά το ευρωπαϊκό σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Τους τελευταίους μήνες, η MVM έχει επιχειρήσει να διευρύνει το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο, υπογράφοντας συμβάσεις με τη Shell (Ηνωμένο Βασίλειο), την Engie (Γαλλία) και την SOCAR (Αζερμπαϊτζάν). Μαζί με τη συμφωνία με τη Chevron, οι συμφωνίες αυτές θα επιτρέψουν στην Ουγγαρία να εισάγει συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από μη ρωσικές πηγές.

Ωστόσο, το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας εξακολουθεί να γέρνει σαφώς προς τη Ρωσία. Η Ουγγαρία έχει υπογράψει 15ετή σύμβαση με την Gazprom, η οποία προβλέπει την προμήθεια 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως έως το 2036, πέραν άλλων συμπληρωματικών συμφωνιών.

Ο ίδιος ο Πέτερ Σιγιάρτο είχε δηλώσει πρόσφατα ότι έως τα τέλη Νοεμβρίου είχαν ήδη φτάσει στην Ουγγαρία επτά δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, τη στιγμή που η συνολική κατανάλωση της χώρας το περασμένο έτος ανήλθε περίπου σε 8,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η νέα συμφωνία με την Chevron ενισχύει την εικόνα μιας Ουγγαρίας που αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας, χωρίς όμως να είναι διατεθειμένη –τουλάχιστον προς το παρόν– να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως ο πιο πιστός ενεργειακός εταίρος της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

