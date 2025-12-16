Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για οικονομία, θεσμούς και διαφθορά

Μετωπική επίθεση στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή την οικονομία, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβήτησε ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί επιτυχιών και σταθερότητας, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια κοινωνία σε στασιμότητα, ανασφάλεια και απαισιοδοξία.

«Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν μεταφράζονται σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της κοινωνίας», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι πολίτες βιώνουν καθηλωμένες προοπτικές και αδυνατούν να δουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Δεκαπέντε χρόνια μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, όπως είπε, ο ελληνικός λαός δικαιολογημένα ανέμενε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσφέρει «διαχείριση της στασιμότητας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια τρίτη θητεία της ίδιας κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι «αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα». Αποδόμησε το επιχείρημα της σταθερότητας, χαρακτηρίζοντάς το «προπέτασμα καπνού» που συγκαλύπτει αποτυχημένες επιλογές και παρακμή, ενώ εκτίμησε ότι ο Προϋπολογισμός παγώνει τον στόχο της σύγκλισης με την Ευρώπη. «Με τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα μένει στο τελευταίο βαγόνι», είπε, προειδοποιώντας ότι δεν θα υποχωρήσει μόνο η οικονομία, αλλά και η δημοκρατία, οι θεσμοί και το κοινωνικό κράτος.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθεστωτική νοοτροπία, αλαζονεία και περιφρόνηση προς τις αγωνίες των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται μικροβελτιώσεις αλλά «μια νέα αρχή, με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας». «Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου, για μια Ελλάδα για όλους», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα έμεινε πίσω. «Με απλά λόγια: μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στασιμότητα», είπε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο ευνοεί συγκεκριμένους ισχυρούς παίκτες της αγοράς και μεγάλα funds, θέτοντας ερωτήματα για τις αποφάσεις πώλησης στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων και τη συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας. «Η Ελλάδα δεν πωλείται», τόνισε, προειδοποιώντας ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης υποθηκεύει το μέλλον της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε υπαρξιακό κίνδυνο, θέτοντάς το στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ. Για το στεγαστικό, σημείωσε ότι οι αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, ενώ για τη φορολογική πολιτική υποστήριξε ότι τα όποια οφέλη θα εξανεμιστούν από τον πληθωρισμό. Επανέλαβε την πρόταση για τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας και μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Στο μέτωπο των τραπεζών, άσκησε σφοδρή κριτική για τα υψηλά κέρδη και ζήτησε μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου, ώστε να μη μεταφερθεί μελλοντικά το κόστος στους φορολογούμενους. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μια πολιτική αλλαγή θα βάλει φρένο στην κερδοσκοπία και στα funds που, όπως είπε, κρατούν σε ομηρεία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για απαξίωση των θεσμών και ευτελισμό κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, καταγγέλλοντας την εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για την προστασία υπουργών, και δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για ριζική αλλαγή του, χωρίς παραθυράκια και εξαιρέσεις, καθώς και για την αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία.

Κλείνοντας, έθεσε το πολιτικό δίλημμα με σαφήνεια: «Ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και την ανισότητα ή ανοίγουμε τον δρόμο για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και ευημερία για όλους». Κάλεσε τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας», τονίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από «Μεσσίες», αλλά από πολιτικούς με σχέδιο, ανεξαρτησία και όραμα.

