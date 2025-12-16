Πέρασε με 159 ψήφους ο Προϋπολογισμός: Οι απουσίες και οι ψήφοι στις αμυντικές δαπάνες

Με 159 ψήφους «ναι», έναντι 136 «όχι» σε σύνολο 295 ψηφισάντων, κυρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16.12) από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026. Παραδοσιακά η ψήφιση του Προϋπολογισμού έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η οποία είδε την υπέρ της αριθμητική να βελτιώνεται.

Πέραν των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τον Προϋπολογισμό του 2026 ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κωνσταντίνος Φλώρος, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς και Γιώργος Ασπιώτης.

Σταθερά μεγαλύτερη στήριξη υπήρξε για τον προϋπολογισμό -ουσιαστικά τις δαπάνες, όπως συμβαίνει με όλα τα υπουργεία εκτός αυτού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει και έσοδα- του υπουργείου Αμυνας.

Υπέρ ψήφισαν 216 βουλευτές, καθώς και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα υπερψηφίσει, ως υπεύθυνη δύναμη.

Ξεχωριστό (μικρο)πολιτικό ενδιαφέρον είχε η θετική ψήφος της Νίνας Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος είχε πει ότι θα τον καταψηφίσει. Εναντίον ψήφισαν 75 βουλευτές. Αυτό δεν ήταν το μόνο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ: από την ψηφοφορία απουσίαζε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, συμπτωματικά τη βραδιά που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε το βιβλίο «Ιθάκη» στην Πάτρα.

Μια δεύτερη απουσία πολύ πιο ηχηρή; Αυτή του Αντώνη Σαμαρά, ανεξάρτητου βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος παρά την εμπειρία του στην άσκηση εξουσίας και τη μεγάλη κοινοβουλευτική διαδρομή του επέλεξε να μην εκπροσωπήσει την περιφέρειά του στο σημαντικότερο νομοθέτημα της χρονιάς.

Άλλο ενδιαφέρον; Ψήφισαν συνολικά 295 από τους 297 βουλευτές. Για πρώτη φορά ο Προϋπολογισμός του κράτους τέθηκε σε ψηφοφορία σε λιγότερους από 300 βουλευτές, καθώς το περασμένο καλοκαίρι τρεις έδρες των Σπαρτιατών αφαιρέθηκαν, χωρίς να υπάρξει διαδικασία για αναπλήρωσή τους…

