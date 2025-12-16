«Εχει προσωπικότητα αλκοολικού»: Η προσωπάρχης του αποδομεί τον Τραμπ και τους συνεργάτες του

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, προχώρησε σε μια σειρά από ασυνήθιστα ειλικρινείς –και σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα επικριτικές– εκτιμήσεις για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ατζέντα της δεύτερης θητείας του και ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σε εκτενή σειρά συνεντεύξεων που δημοσίευσε την Τρίτη το περιοδικό Vanity Fair. Η ίδια, ωστόσο, χαρακτήρισε το άρθρο μετά τη δημοσίευσή του «ένα ανέντιμα προκατειλημμένο άρθρο».

Ειδικότερα, σε περισσότερες από δέκα συνομιλίες με τον συγγραφέα Κρις Γουίπλ τον τελευταίο χρόνο, η Γουάιλς μίλησε με ασυνήθιστη ευθύτητα για τη συνεργασία της με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρότι είναι γνωστός για την αποχή του από το αλκοόλ.

Αναγνώρισε επίσης την έντονη διάθεσή του για εκδίκηση, παραδεχόμενη ότι πολλές από τις επιλογές της δεύτερης θητείας του καθοδηγούνται από την επιθυμία για ανταπόδοση, έγραψε το CNN, που μετέδωσε σημεία της συνέντευξης.

Η Γουάιλς άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα μέσω των επιθέσεων σε πλωτούς στόχους, ερχόμενη σε αντίθεση με τις επίσημες αιτιολογήσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα περιέγραψε σειρά περιπτώσεων στις οποίες ο πρόεδρος αγνόησε τις εισηγήσεις της, μεταξύ άλλων σε ζητήματα απελάσεων και απονομής προεδρικών χαρίτων.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αίσθηση τόσο για την ευθύτητά τους όσο και για το εύρος των θεμάτων. Η ίδια η Γουάιλς έσπευσε πάντως να αντιδράσει μετά τη δημοσίευση, κάνοντας λόγο για «κακόβουλο δημοσίευμα» και υποστηρίζοντας ότι τα λόγια της απομονώθηκαν.

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου η Γουάιλς θεωρείται προσεκτική και αποτελεσματική διαχειρίστρια, χωρίς τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που χαρακτήρισαν τους προκατόχους της στην πρώτη θητεία Τραμπ. Εχει διατηρήσει την εμπιστοσύνη του προέδρου, οργανώνοντας μια λειτουργική Δυτική Πτέρυγα που δεν επιχειρεί να περιορίσει τις παρορμήσεις του.

Ο Τραμπ την αποκαλεί συχνά «η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο», ικανή –όπως λέει– να επηρεάσει τις παγκόσμιες εξελίξεις με ένα τηλεφώνημα. Παρά τη διαρκή παρουσία της στις συσκέψεις και στις δημόσιες εμφανίσεις του, οι δημόσιες παρεμβάσεις της στη δεύτερη θητεία του προέδρου ήταν ελάχιστες, γεγονός που καθιστά τις δηλώσεις της στο Vanity Fair ακόμη πιο εντυπωσιακές. Ο συγγραφέας Κρις Γουίπλ, άλλωστε, θεωρείται αυθεντία ως προς τη λειτουργία του Λευκού Οίκου, με το βιβλίο του «The Gatekeepers» να αποτελεί σημείο αναφοράς.

«Ο Τραμπ κυβερνά με την αντίληψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει – απολύτως τίποτα», ανέφερε η Γουάιλς. Παρομοίασε δε την προσωπικότητά του με εκείνη ενός «λειτουργικού αλκοολικού», εξηγώντας ότι τέτοιες προσωπικότητες διογκώνονται ακόμη περισσότερο – μια εμπειρία που, όπως σημειώνει το άρθρο, συνδέεται με το γεγονός ότι μεγάλωσε με αλκοολικό πατέρα, τον θρυλικό αθλητικό σχολιαστή Πατ Σάμεραλ.

Ιδιαίτερο βάρος προκάλεσαν οι αναφορές της σε ενδεχόμενο στοιχείο εκδικητικότητας στις διώξεις πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ. Ερωτηθείσα για την αποτυχημένη δίωξη του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, απάντησε: «Θα μπορούσε κανείς να το δει ως εκδικητικό. Δεν μπορώ να σας πω γιατί να μη το σκεφτείτε έτσι». Διευκρίνισε πάντως ότι «δεν ξυπνάει κάθε πρωί σκεπτόμενος την εκδίκηση – αλλά όταν παρουσιαστεί ευκαιρία, την αρπάζει».

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της στο X, η Γουάιλς κατηγόρησε το περιοδικό για σκοπίμως αποσπασματική παρουσίαση: «Πρόκειται για ένα κακοπροαίρετα δομημένο δημοσίευμα εναντίον εμού και του καλύτερου προέδρου, προσωπικού και υπουργικού συμβουλίου στην Ιστορία», έγραψε, προσθέτοντας ότι αγνοήθηκε κρίσιμο πλαίσιο και αποκρύφθηκαν θετικές αναφορές. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει πιο πιστή και ισχυρή σύμβουλο από τη Σούζι».

Στις συνεντεύξεις η Γουάιλς παραδέχθηκε επίσης ότι ο Τραμπ δεν διέθετε αποδείξεις για τον ισχυρισμό του ότι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί τού καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν. «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος έκανε λάθος».

Δεν δίστασε, ακόμη, να εκφράσει επικριτικές απόψεις για κορυφαίους συμμάχους του Τραμπ. Για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι «εδώ και μια δεκαετία είναι συνωμοσιολόγος», χαρακτηρίζοντας τη στροφή του υπέρ του Τραμπ «κατά βάση πολιτική». Για τον Μασκ ανέφερε ότι είναι «δηλωμένος χρήστης κεταμίνης» και «παράξενος τύπος, όπως συχνά συμβαίνει με τις ιδιοφυΐες», δηλώνοντας πάντως «σοκαρισμένη» από τον ρόλο του στη διάλυση της USAID.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν απέναντι στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, λέγοντας ότι «απέτυχε πλήρως» στη διαχείριση της υπόθεσης Επσταϊν, μοιράζοντας –όπως είπε– φακέλους «γεμάτους από το απόλυτο τίποτα» σε συντηρητικούς influencers.

Σε ένα ακόμη σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις, χαρακτήρισε τον Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού και συντάκτη του Project 2025, «ακροδεξιό απόλυτο ζηλωτή».

Η Γουάιλς εξέφρασε επίσης σοβαρές επιφυλάξεις για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης: προειδοποίησε για λάθη στις απελάσεις, αποκάλυψε ότι παρότρυνε τον Τραμπ να μη δώσει χάρη στους πιο βίαιους εισβολείς της 6ης Ιανουαρίου –χωρίς αποτέλεσμα– και ανέφερε ότι υπήρξε έντονη διαφωνία στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την επιβολή δασμών.

Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων, συνεργάτες και σύμμαχοι του Τραμπ δήλωναν αιφνιδιασμένοι. «Είναι σε όλα τα ομαδικά chat. Ολοι είναι σοκαρισμένοι», είπε χαρακτηριστικά σύμμαχος του προέδρου στο CNN. Η κεντρική απορία στους κύκλους του Τραμπ ήταν μία: γιατί η Σούζι Γουάιλς προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις;

Ολοι πάντως συμφώνησαν σε κάτι: η Γουάιλς είναι από τους πιο υπολογιστικούς και στρατηγικούς ανθρώπους στην αμερικανική πολιτική – και μια τέτοια συνέντευξη δεν μπορεί παρά κάτι να σημαίνει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News