Ποιος μπορεί να φρενάρει την λαϊκιστική Δεξιά της Ευρώπης;

Οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων χωρών της δυτικής Ευρώπης βρίσκονται αυτήν την περίοδο αντιμέτωποι με πολύ σοβαρές προκλήσεις. Οι οικονομίες τους παραμένουν στάσιμες, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους δεν βελτιώνεται, και η διεθνής επιρροή των κρατών τους φαίνεται να μειώνεται. Στη Βρετανία και τη Γαλλία, τα κόμματα της λαϊκιστικής Δεξιάς εμφανίζονται όλο και πιο έτοιμα να αναλάβουν την εξουσία, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είναι πολύ πιθανό να κερδίσει στις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές τον επόμενο χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Ευρώπη ότι κινείται προς αυτό που ονομάζουν «πολιτισμική διαγραφή», επιτείνοντας την πίεση στους παραδοσιακούς ηγέτες. Υπάρχει κάτι, αναρωτιέται ο Εconomist, που να μπορεί να σταματήσει την άνοδο της λαϊκιστικής Δεξιάς στην Ευρώπη;

Οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών προειδοποιούν για πιθανή καταστροφή αν επικρατήσουν οι λαϊκιστές. Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζει τη διακυβέρνησή του ως «τελευταία ευκαιρία για το Κέντρο». Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε για τον κίνδυνο ακόμη και εμφυλίου πολέμου μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές, ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θεωρεί το κόμμα Reform UK απειλή για «την ίδια την ουσία του έθνους». Οι δηλώσεις αυτές στοχεύουν στο να προκαλέσουν φόβο και να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους γύρω από τα καθιερωμένα κόμματα, αλλά είναι άγνωστο εάν θα τα καταφέρουν.

Οι ιδέες της λαϊκιστικής Δεξιάς περιέχουν, πράγματι, στοιχεία που προκαλούν ανησυχία, αλλά η καταστροφολογία αποτυγχάνει ως στρατηγική, σημειώνει ο Economist. Αντί να μειώνει τη δύναμη τους, τις περισσότερες φορές την ενισχύει, παρουσιάζοντάς τα ως τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική απέναντι σε ένα κατεστημένο που φαίνεται αδύναμο και φοβισμένο. Συνεπώς, για την πολιτική σταθερότητα και το συμφέρον των κοινωνιών, οι παραδοσιακοί ηγέτες χρειάζονται μια πιο προσεκτική και πρακτική προσέγγιση.

Η συνεχής υπερβολή και καταστροφολογία συχνά λειτουργεί ως μέσο απόσπασης της προσοχής από τις δικές τους κυβερνητικές αποτυχίες. Στη Βρετανία, μετά δεκατέσσερα χρόνια περιορισμένης ανάπτυξης υπό τους Συντηρητικούς, η κυβέρνηση των Εργατικών αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες και επιβάλλει υψηλούς φόρους, χωρίς να επιτυγχάνει ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Στη Γαλλία, η μεταρρύθμιση για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης εγκαταλείφθηκε, ενώ η πολιτική αστάθεια είναι εμφανής, με πέντε πρωθυπουργούς μέσα σε τρία χρόνια. Στη Γερμανία, οι πολυδιαφημισμένες «φθινοπωρινές» μεταρρυθμίσεις απέτυχαν να υλοποιηθούν. Αν η Ευρώπη κινδυνεύει τόσο σοβαρά, γιατί τα αποτελέσματα των κυβερνήσεων παραμένουν τόσο περιορισμένα;

Οι απειλές περί «τέλους της δημοκρατίας», επίσης δεν φαίνεται να πείθουν κανέναν. Κάποιες κυβερνήσεις της λαϊκιστικής Δεξιάς έχουν δείξει αυταρχικές τάσεις, αλλά πολλές λειτουργούν με τρόπο που θυμίζει έντονα τους παραδοσιακούς πολιτικούς. Η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία διαχειρίζεται τη χώρα όπως θα έκανε ένας κεντροδεξιός πολιτικός. Οι πολιτικοί του Reform στη Βρετανία έχουν μέχρι στιγμής μια σχετικά ήπια παρουσία. Ακόμη και στην Ουγγαρία, όπου ο Βίκτορ Ορμπαν κατηγορείται ότι έχει καταπατήσει κάθε θεσμό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολιτικής ανατροπής. Ολα αυτά, επισημαίνει ο Εconomist, δεν θυμίζουν καθόλου κάποιο «τέλος της δημοκρατίας».

Η στρατηγική της καταστροφολογίας αποτυγχάνει επειδή οι ψηφοφόροι δεν την πιστεύουν. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλα τμήματα των Ευρωπαίων αμφισβητούν τις προειδοποιήσεις των ελίτ. Ταυτόχρονα, οι ελίτ αρχίζουν να προσεγγίζουν τους λαϊκιστές. Στη Γαλλία, ο Ζορντάν Μπαρντελά συναντά επιχειρηματίες, ενώ στη Βρετανία, στελέχη των Συντηρητικών μετακινούνται στο Reform, παρέχοντάς του πολύτιμη εμπειρία και νομοθετική γνώση. Μόνο στη Γερμανία το AfD παραμένει αποκλεισμένο από θεσμικές συνεργασίες με το κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα.

Η δαιμονοποίηση συχνά γυρίζει μπούμερανγκ. Οταν οι παραδοσιακοί πολιτικοί ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται την ανεκτικότητα αλλά περιθωριοποιούν εκατομμύρια ψηφοφόρους, δείχνουν αλαζόνες και αποκομμένοι από το εκλογικό σώμα.

Η εναλλακτική προσέγγιση, σύμφωνα με τον Economist, πρέπει να ξεκινά με την αναγνώριση της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της ανάγκης για αλλαγή. Στον οικονομικό τομέα, οι λαϊκιστές προβάλλουν ιδέες όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η χαμηλότερη φορολογία και η ενίσχυση της καινοτομίας. Παρότι αυτές οι προτάσεις έχουν κάποια θετικά στοιχεία, παραβλέπουν την ουσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ενιαίας αγοράς, που αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για τις χώρες της ηπείρου. Η σύγκρουση με την ΕΕ μπορεί να υπονομεύσει την οικονομία, ενώ πολλά οικονομικά σχέδια των λαϊκιστών παραμένουν ασαφή ή ανέφικτα.

Σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η γεωπολιτική, οι λύσεις της λαϊκιστικής Δεξιάς είναι απλουστευτικές και συχνά επικίνδυνες. Η ρητορική περί μαζικών απελάσεων ή απαξιωτικών όρων ασύλου είναι ξενοφοβική. Η αντίληψη ότι η Ευρώπη θα είναι ασφαλέστερη αν τα κράτη ακολουθούν μόνο τα εθνικά τους συμφέροντα αντικατοπτρίζει επικίνδυνες ιδέες τύπου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η συμπάθεια προς αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό της Ρωσίας και της Κίνας ενισχύει περαιτέρω τους κινδύνους.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές απέχουν ακόμη αρκετά, καταλήγει ο Εconomist· στη Γαλλία θα γίνουν σε 18 μήνες, στη Γερμανία το 2029 και στη Βρετανία ακόμη πιο αργά. Μέχρι τότε, οι παραδοσιακοί πολιτικοί πρέπει να αποφεύγουν την καταστροφολογία. Αντιθέτως, χρειάζεται ψυχραιμία, ουσιαστική κριτική και δημοκρατική λογοδοσία για όλα τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η σταθερότητα και θα αποκαλυφθούν με ακρίβεια οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της λαϊκιστικής Δεξιάς στην Ευρώπη.

