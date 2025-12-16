Πώς κρύβουν τα χιλιόμετρα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα; Το απόλυτο εργαλείο

Πωλούνται κανονικά. Υπάρχουν και ιστοσελίδες. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οι περισσότεροι, βέβαια, δεν έχουμε ιδέα για την ύπαρξή τους. Ο λόγος για το τελευταίο τρικ, τον απόλυτο άσσο στο μανίκι των απατεώνων όταν έρχεται η ώρα να αλλοιωθούν τα χιλιόμετρα ενός αυτοκινήτου.

Ξεχάστε αυτά που ξέρατε, τα γυρισμένα κοντέρ και τις εύκολες λύσεις. Τώρα όλη η δουλειά γίνεται με τα λεγόμενα mileage blockers – ή και mileage freezers, κοινώς κρατούν στην «κατάψυξη» τη διανυθείσα απόσταση. Τι είναι αυτά; Ενας πολύ εύκολος και άκρως αποτελεσματικός τρόπος να κρυφτούν τα πραγματικά χιλιόμετρα ενός αυτοκινήτου. Μια ειδική καλωδίωση παρεμβάλλεται στο πίσω μέρος του πίνακα οργάνων, συνδεόμενη με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου, και σταματά να γράφει χιλιόμετρα. Δεν είναι απλώς το τι βλέπεις. Είναι και το ότι καταγράφει η ECU (Electronic Control Unit). Πανέξυπνο.

Οπως ακούω δεξιά και αριστερά, τα mileage blockers χρησιμοποιούνται κατά κόρον από κάποιους που έχουν αυτοκίνητα με χρονομίσθωση, διατηρώντας έτσι τα χιλιόμετρα χαμηλά και αποφεύγοντας τις επιπλέον χρεώσεις όταν υπερβαίνουν κάποιο όριο χιλιομέτρων.

Χρησιμοποιούνται επίσης από απατεώνες-εμπόρους, οι οποίοι έχουν βρει έναν τρόπο να τα έχουν σε αυτοκίνητα που κατέχουν για καιρό, ενώ τα οδηγούν –και καλά– για προσωπικά τους χρήση. Χρησιμοποιούνται και από ιδιώτες-γατόνια που διατηρούν τα χιλιόμετρα σε συγκρατημένα επίπεδα. Και όταν έρθει η μαύρη ώρα της μεταπώλησης, ο ανυποψίαστος, ακόμα και για έλεγχο χιλιομέτρων να το πάει, δύσκολο έως αδύνατο να ανακαλύψει κάτι.

Το ακόμα πιο έξυπνο στην υπόθεση; Πλέον, αυτές οι ειδικές συσκευές δεν μπλοκάρουν απλώς την καταγραφή των χιλιομέτρων (ή μιλίων) αλλά τη «φρενάρουν». Δηλαδή εκεί που κάνεις δέκα χιλιόμετρα καθώς κινείσαι με το αυτοκίνητο, αυτό καταγράφει, ας πούμε, μόλις τρία – είναι κάτι που ρυθμίζεται.

Με άλλα λόγια, καταγράφονται μεν κάποια χιλιόμετρα ώστε να υπάρχει ένας ρεαλισμός και να μην πέσει το μάτι επάνω σε στατικό χιλιομετρητή, αλλά όχι με την πραγματική συχνότητα. Ευφυέστατο; Ολη η διαχείριση γίνεται από ένα μπουτόν στους πολλαπλούς χειρισμούς του τιμονιού ή σχετικού εργοστασιακού διακόπτη, όπως αυτοί που υπάρχουν πια σε όλα τα αυτοκίνητα. Μέσω αυτού μπορείς να το ενεργοποιείς, μέσω αυτού μπορείς να το απενεργοποιείς και κανένας να μην καταλαβαίνει τίποτα.

Το τρομερό, όπως προαναφέρθηκε, είναι ότι αυτά διατίθενται κανονικά στο διαδίκτυο, και μάλιστα με υπερήφανους χαρακτηρισμός τύπου «είμαστε οι πρώτοι, οι καλύτεροι» κ.ο.κ. Και, όχι, τα mileage blockers δεν αφορούν μόνο κάποιες μάρκες. Το φαινόμενο ξεκίνησε από BMW, αλλά πλέον εφαρμόζεται και σε πολλές άλλες μάρκες, καθώς βρέθηκε ο τρόπος παράκαμψης των εργοστασιακών συστημάτων.

Επομένως, ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές (τύπου CarVertical) που αποτυπώνουν κάποια διασταύρωση χιλιομέτρων και ίσως είναι χρήσιμες, καθώς θα σας εμφανίσουν μια περίεργη ροή καταγραφής διελεύσεων, δεν αποτελούν την πανάκεια στο πρόβλημα των γυρισμένων κοντέρ. Εδώ το θέμα έχει πάει σε hi-end επίπεδο, η μπάρα απατεωνιάς έχει σηκωθεί πολύ ψηλά.

Υπάρχουν κάποιες λύσεις στην αγορά, με άλλα ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορείτε να βρείτε με αρκετό ψάξιμο, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται καθόλου εύκολα. Εντάξει, βοηθάει ίσως να ξεβιδώσετε πίνακα οργάνων και να ψάξετε για περίεργη καλωδίωση από πίσω. Αλλά ποιος το κάνει αυτό;

Συμπέρασμα: ως γνωστόν, το έγκλημα βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον νόμο. Κανόνας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News