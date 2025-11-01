Σαλαμίνα-Εγκλημα: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες από την ΕΛ.ΑΣ.

Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι πιθανότατα από μπουκάλι φέρει η 75χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της όταν έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στην οδό Ικάρου 31 στη Σαλαμίνα, όπως τονίζει σε ρεπορτάζ της η ΕΡΤ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών της εγκληματικής ενέργειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ληστεία. Αυτό που εξετάζεται είναι οι δράστες να νόμιζαν ότι στο σπίτι δεν βρισκόταν κανείς μέσα και μόλις είδαν τη γυναίκα να αιφνιδιάστηκαν και να τη χτύπησαν στο κεφάλι με μπουκάλι.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή η κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας που υπήρχε στη γειτονιά, φαίνονται τουλάχιστον δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι με το οποίο επανειλημμένως τη χτύπησαν στο κεφάλι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν ενώ τόνισε ότι είναι σοκαριστικός ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο χώρος στο εσωτερικό της οικίας βρέθηκε αναστατωμένος στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της ληστείας ωστόσο ακόμα είναι άγνωστη η λεία καθώς οι συγγενείς δεν έχουν βρει τι λείπει από το σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, ενώ αναμένεται και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

